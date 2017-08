Cele mai importante aspecte atunci cand renovezi bucataria

Acorda atentie in mod particular acestor 3 investitii si iti vei multumi mai tarziu pentru alegerile facute.

Se poate spune despre bucatarie ca este sufletul casei – ii aduna pe toti la masa si la un pahar de vorba la finalul zilei. Studiile arata ca 75% dintre noi, romanii, luam masa in bucatarie alaturi de familie, in fiecare zi din saptamana.

Daca te gandesti sa o renovezi, e bine sa stii cum sa iti canalizezi bugetul pentru a te bucura cat mai mult timp de „laboratorul” tau de experimente culinare. Acorda atentie in mod particular acestor 3 investitii si iti vei multumi mai tarziu pentru alegerile facute.

1. Cel mai folosit obiect din bucatarie

Ce iti sare prima oara in ochi cand intri intr-o bucatarie? O chiuveta plina cu vase, nu-i asa? Acest obiect sanitar este „forjat” zi de zi in toate activitatile desfasurate in bucatarie: aici spalam ingredientele, ne spalam pe maini si curatam vasele dupa ce am gatit si am mancat.

Daca si tu pregatesti mese calde in fiecare zi, stii probabil ce usor se umple o chiuveta. De aceea, prima oara cand pui pe hartie planul de renovare a bucatariei, gandeste-te la o chiuveta de cea mai buna calitate: cat mai incapatoare, dintr-un material rezistent la zgarieturi si la temperaturi ridicate. Alege un material care se curata usor si o culoare care se armonizeaza cu mobilierul. Sunt multe modele din care poti alege, in functie de configuratia bucatariei.

Daca ai posibilitatea, opteaza pentru o chiuveta din granit, cu doua cuve – e varianta cea mai durabila si mai practica.

Cand alegi chiuveta, orienteaza-te si spre o baterie care sa se potriveasca si sa faca fata cat mai mult timp zecilor de manipulari zilnice.

2. Acolo unde are loc toata actiunea

Imediat dupa chiuveta, cel mai utilizat loc din orice bucatarie este blatul. Aici depozitezi alimentele, le toci, le procesezi, prepari salatele, aluaturile, asezi mancarea in farfurii, debarasezi. In conditii de uz intens si constant, blatul de bucatarie se poate deteriora si poate afecta aspectul intregii bucatarii.

In ceea ce priveste culoarea, iti recomandam fie o nuanta contrastanta cu cu cea a corpurilor de mobilier, fie o combinatie ton pe ton.

Dar, mai important decat designul blatului de bucatarie este materialul din care este confectionat acesta – mai precis, rezistenta sa la zgarieturi, umezeala, murdarie, caldura.

Blaturile din granit, marmura, acrilic sunt printre cele mai durabile si sunt garantia ca te vei putea bucura de o suprafata de gatit care arata impecabil mult timp de acum inainte.

3. Schimba aerul intregii incaperi

Continuam sa ne concentram pe aspectele esentiale dintr-o bucatarie. Pardoseala este unul dintre ele, avand in vedere traficului la care este supusa. Schimband pardoseala, poti transforma notabil infatisarea bucatariei si poti eficientiza modul in care intretii curatenia.

Care sunt optiunile cu cel mai bun raport pret-calitate:

- gresia: cea mai intalnita alegere. Are avantajul rezistentei si al usurintei la curatare, dar este mai dificil de schimbat odata ce ai ales un anumit model, iar iarna pardoseala poate fi prea rece.

- parchetul laminat: este o pardoseala calda, la propriu si la figurat. In ultimii ani au aparut pe piata placi special concepute pentru bucatarie, cu rezistenta la umezeala si foc (tratament ignifug). Se monteaza usor, arata foarte bine si poate fi inlocuit la fel de usor.

- pardoseala din vinil: o solutie avantajoasa ca pret, foarte rezistenta in timp si usor de curat. Se monteaza usor si gasesti multe modele care imita textura parchetului sau a gresiei.

Tu ce alteva iti doresti sa modifici in bucataria ta?

Sursa foto: Andey_Popov/ Shutterstock