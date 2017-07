5 moduri cu adevarat eficiente ca sa faci fata caniculei fara aer conditionat

In zilele caniculare, utilizarea aerului conditionat pare singura posibilitate de a avea parte de confort, insa exista o legatura de necontestat intre utilizarea lui si o multime de probleme de sanatate. Daca si tu te numeri printre persoanele sensibile la utilizarea aerului conditionat, exista cateva solutii alternative si, am adauga noi, mai ieftine, de racorire a casei. Iata care sunt cele mai eficiente:

1. Un mod de racorire rapid, mai sanatos si mai economic

Un prim lucru pe care il poti face pentru a te racori pe timpul verii este sa te asiguri ca ai in casa un astfel de ventilator practic. E un lucru atat de marunt, dar care face o diferenta atat de mare! E usor de transportat dintr-o camera in alta si ofera o senzatie atat de placuta cand afara temperaturile sar de 35 de grade. De faptul ca este printre cele mai economice moduri de a-ti racori casa nici nu mai e nevoie sa amintim, nu-i asa?

Folosirea unui ventilator este cel mai logic, simplu si ieftin pas pe care il poti face, pentru a face fata temperaturilor din timpul verii, asa ca nu ar trebui sa-ti lipseasca din casa. In plus, spre deosebire de aerul conditionat, el nu provoaca nicio problema de sanatate.

2. Nopti egiptene cu o metoda ingenioasa de racorire

Egiptenii au parte din plin de zile fierbinti, asa ca sunt cel mai in masura popor de la care ne putem inspira cand vine vorba despre metode de racorire. Un truc simplu pe care il foloseau inca din cele mai vechi timpuri este udarea cersafurilor pe care dormeau. Noi iti sugeram sa te invelesti cu un prosop umed, ca sa eviti udarea saltelei. In timpul noptii nu te vei mai intoarce de pe o parte pe alta in cautarea unui petic de cersaf sau de perna mai rece si vei putea sa te odihnesti mult mai bine.

3. Impiedica aerul fierbinte sa ajunga in dormitorul tau

Ca sa impiedici caldura sa intre in casa ta, tine toate ferestrele inchise pe timpul zilei si aeriseste doar dimineata si seara. In momentele in care aerisesti, un truc simplu este sa asezi in dreptul geamului un prosop sau un cearsaf umed. Aerul va trece prin el, se va racori si caldura nu-si va mai face drum in casa ta.

4. Foloseste cat mai putin electronicele si becurile

Redu cat se poate de mult utilizarea diverselor aparate din casa ta si stinge becurile. Toate acestea contribuie la cresterea temperaturii, asa ca ar trebui folosite cat mai putin posibil. O sugestie de seara perfecta poate include o veioza si o carte buna, fara televizor, laptop sau alte device-uri. E un mod bun de adormi atat pentru trup, cat si pentru minte.

5. Racoreste-te din interior

Hidrateaza-te dupa indicatiile medicului - cu 2,2 litri de apa pe zi. Este un aspect important cand vine vorba despre rezistenta corpului la caldura. Totodata, o alimentatie bazata pe fructe si salate, fara alimente grele, te va ajuta sa faci fata mai bine temperaturilor ridicate. Vara este sezonul legumelor si fructelor de tot felul, asa ca ai de unde alege.

Dupa cum vezi, sunt idei simple, foarte usor de pus in aplicare si care nu te costa deloc mult, asa ca nu pierzi nimic daca le pui in aplicare. Tu cum reusesti sa faci fata caniculei? Ai vreo metoda inedita?

Sursa foto: mimagephotography/Shutterstock