Psihologia si designul: 4 moduri nebanuite prin care decorul iti influenteaza emotiile si trairile

Emotiile si fericirea sunt strans legate de mediul in care ne petrecem cea mai mare parte a timpului – locuinta.

Un design exceptional nu se rezuma la a avea o camera cu estetica placuta. Exista mai multe elemente diferite care alcatuiesc intregul unei incaperi, influentand modul in care experimentezi acea camera. Senzatia pozitiva sau negativa pe care o resimti atunci cand intri intr-o incapere apare din momentul in care ai pasit in ea, inainte sa iti poti da seama care sunt motivele care iti induc starea respectiva. De aceea, decorarea unei locuinte este un proces mai degraba emotional decat practic si influenteaza in numeroase moduri starea ta de spirit.

Locuinta ca un tot unitar. Nu neglija nicio incapere pentru ca fiecare dintre ele are importanta ei in ceea ce priveste starea ta de spirit

Indiferent de incapere, este cert ca fiecare element din decor conteaza in vibratia generala a locuintei. Probabil acorzi o atentie sporita sufrageriei sau dormitorului, insa nu trebuie sa uiti nici de holul casei sau de baie. Este de ajuns sa-ti imaginezi cum te simti cand te rasfeti in cada plina cu spuma intr-o baie care arata ca cele din aceste imagini pentru a realiza impactul real al decorului asupra starii tale de spirit, nu-i asa?

Nu neglija niciun spatiu din casa, pentru ca fiecare element contribuie la emotiile pe care le starneste locuinta ta si la felul in care te simti cand ii treci pragul.

O incapere iti poate starni amintiri pline de emotii

Chiar si cele mai mici obiecte pot sa-ti aminteasca de momente placute din viata ta. O poza plina de culoare intr-o gradina linistita, suveniruri din cele mai frumoase excursii, o vaza cu florile preferate ale mamei, un vas decorativ de lut cu model traditional asemenea celor pe care le avea bunica pot crea o atmosfera serena. Memoria si imaginatia sunt foarte importante atunci cand incerci sa creezi un spatiu intim, creativ si stimulant.

Armonia spatiului te ajuta sa iti gasesti echilibrul

Indiferent ce stil alegi pentru decorarea unei incaperi, confortul trebuie sa fie intotdeauna pe primul loc, insa acorda atentie si modului in care obiectele de mobilier si decoratiunile interactioneaza unele cu altele. Un obiect decorativ sau de mobilier care nu se potriveste ambientului poate ruina atmosfera relaxanta pe care ti-o doresti. Asezarea unor scaune prea indepartate unul de celalalt creeaza o senzatie de disconfort atunci cand ai invitati cu care incerci sa porti o discutie. In acelasi mod, inghesuirea scaunelor si a canapelei provoca o senzatie incomoda, usor claustrofobica.

Un spatiu armonios trebuie de asemenea sa inspire caldura, asa ca nu neglija colturile intunecate si reci. O vaza supradimensionata de decor sau un lampadar cu un design interesant ar putea fi o solutie buna in acest caz.

Anticiparea asteptarilor, un factor de luat in calcul

Nevoia ca unele lucruri sa urmeze un tipar cu care esti obisnuita este un factor pe care il iei in considerare de fiecare data, chiar si fara sa realizezi asta. Te astepti ca setul de tacamuri sa fie intr-un anumit sertar sau ca patul sa aiba o anumita orientare ca sa te poti odihni mai bine. Capacitatea de a putea anticipa cum trebuie sa fie organizate anumite lucruri ofera un simt al controlului foarte important pentru linistea interioara.

Totodata, un simplu pas in afara zonei de confort poate oferi locuintei tale acel element surpriza care da decorului un look aparte. Pasi mici precum alegerea unor culori cu o nuanta mai aprinse fata de cele cu care esti obisnuita sau decorarea unuia dintre pereti cu un obiect de decor atipic stilului tau pot alcatui un design mai interesant si mai creativ.

Oricare ar fi alegerile tale, este important sa privesti toate aceste elemente ca un intreg. Toate aceste laturi multiple creeaza experienta si senzatiile pe care le ofera o incapere, iar neglijarea uneia dintre laturi transforma intreaga locuinta intr-una mai rece si mai putin primitoare.

Foto: Shutterstock