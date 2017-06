Stilul Loft ti-e cunoscut cu siguranta deja din filmele si serialele americane, doar ca nu stiai ca e conturat deja ca stil de design interior si ca acum, mai nou, chiar este in tendinte stilul Loft Industrial! Iata la ce se refera si cat de simplu il poti adopta in locuinta ta!

Probabil ai auzit foarte des in ultima vreme de stilul Loft, un stil de design interior si deco foarte comun in ultimii ani, dar original, indiferent de ce incaperi vorbim. Acesta se refera la combinatia dintre un design modern si industrial, la obiecte si spatii in stilul celor utilizate pentru depozitare, inclusiv in medii industriale.

De aceea, stilul Loft Industrial este si foarte apropiat de stilul minimalist, dar si potrivit pentru burlaci datorita puternicelor accente masculine care abunda in piese de mobilier unice. Pentru ca da, desi simplu si trimitand la ideea de industrial, stilul Loft este un stil fresh, modern si unic, original.

Intre nou si vechi, intre parti rare si altele comune, pe care le poti vedea chiar pe strada, stilul Loft Industrial abunda in elemente metalice si parti din lemn. E un stil de design interior natural si cozy. Iar una dintre principalele caracteristici ale mobilierului in stil Loft este portabilitatea. Vei intalni, intr-un astfel de design, foarte multe mese si dulapuri pe roti care permit deplasarea si reamenajarea interiorului usor si rapid, de cate ori simti nevoia.

Piese de mobilier in stil Loft Industrial

Din sfera industriala, stilul Loft a imprumutat scaunele din metal, rafturile metalice, multe tevi si conducte cat mai vizibile.

Desi se utilizeaza foarte mult metal in crearea de obiecte de design si mobilier tip Loft Industrial, acestea sunt realizate de regula din materiale rezistente si de calitate superioara, precum otel inoxidabil (inox), adesea perforat.

Scaunele metalice in stil Loft industrial sunt rezistente la intemperii, au un design modern deosebit si sunt perfecte pentru balcoane, terase sau localuri. Combina astfel de scaune cu mese care imbina elemente naturale cu cele moderne. Se creeaza astfel un puternic efect vizual. Interiorul casei va fi perfect pentru cei care indragesc liniile bine definite, simplitatea formelor si functionalitatea lor. Va rezulta un stil apropiat perfect de cel minimalist, dar redus la simplitate in alt mod, mai industrial, mai metalic, mai apropiat de modern.

Piesele de mobilier in stilul Loft Industrial ofera inclusiv garantia calitatii si a durabilitatii produselor, fiind realizate din metal si elemente naturale precum lemnul.

Canapelele pastreaza designul minimalist, dar sunt si de o functionalitate desavarsita; ele concureaza prin liniile fine i adaptabilitatea in orice incapere. Adesea, designul canapelelor de tip Loft impresioneaza printr-un design mai elegant si confort sporit. Cadrul lor solid este construit din lemn masiv ce asigura durabilitatea in utilizare.

Cand sunt concepute din lemn masiv, se utilizeaza de regula pinul, pentru ca acesta este un lemn usor ce permite mutarea facila a canapelei, precum si posibilitatea de reinventare a spatiului interior de locuit oricand simti nevoia.

Obiecte de iluminat si decor in stil Loft Industrial

Ca sa finisezi si sa completezi incaperea, sa o definesti in stilul Loft Industrial final, mai ai nevoie de cateva obiecte de decor si iluminat. Obiectele de iluminat in stilul Loft Industrial sunt foarte apropiate de ce regasesti intr-o fabrica: metal inoxidabil ca baza, dar si elemente cu accente metalice in general. De asemenea, acestea confera incaperilor un aer usor retro, un plus de stil si finete.

Si prin decoratiuni in stil Loft poti completa un astfel de design industrial al unei incaperi. Alege decoratiuni cu aspect nefinisat, brut si totusi vechi. Acestea trebuie sa iasa in evidenta in principal prin contrastele puternice si asociatiile inedite de forme si materiale. Decoratiunile recomandate sunt in stilul danez, specific pentru designul Loft (Industrial), stilul pur minimalist si liniile foarte simple.

O incapere in stil Loft Industrial poate fi completa cu un tapet aplicat doar din loc in loc, pe anumiti pereti sau in anumite zone. Alege un tapet plin de personalitate si carisma, din modele care reprezinta schite si desene arhitecturale, proiecte urbane, formule matematice, elemente de arta decorativa si orice alte simboluri puternice ale stilului Loft. Iti recomandam sa alegi dintre tapete realizate pe material netesut (non-woven), de ultima generatie, tiparite digital cu cerneala ecologica, inodora, cu un grad ridicat de durabilitate.

Dupa cum vezi, in stilul Loft Industrial, elementele structurale sunt transformate in piese decorative in linii simple, a caror utilitate primeaza inainte de orice. De fapt, functionalitatea conteaza mai mult decat stilul in acest caz. Cu siguranta ai vazut prin filmele si serialele americane genul acesta de apartamente decorate in stilul Loft Industrial, ale caror incaperi, uneori, aduc cu niste… garaje (aminteste-ti de locul lui Carrie Bradshaw din Sex and the City sau de locuinta familiei Humphfrey din Gossip Girl).

Totusi, poti sa te bazezi pe culori ca sa dai putina clasa si sa finisezi inclusiv acest stil, chiar daca vorbim de un pat compus de fapt dintr-o saltea peste niste paleti de lemn. In fond, chiar daca e vorba de inspiratie din zona industriala, vorbim tot de un stil de design interior, fie el mai mult practic si foarte masculin. Totusi, Loft e un stil „curat”.