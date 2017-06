9 trucuri simple care te ajuta sa castigi timp in bucatarie

Mesele pregatite in propria bucatarie sunt fara doar si poate mai sanatoase, mai delicioase si mult mai ieftine. Din pacate, ne mananca de obicei si foarte mult timp. Si astfel ajungem sa avem zile in care simtim ca petrecem mai mult timp in fata aragazului decat impreuna cu familia noastra, bucurandu-ne de masa pe care am pregatit-o.

Daca si tu te afli in aceasta situatie, poti incerca trucurile de mai jos sau le poti adapta nevoilor tale. Toate si-au dovedit in timp eficienta.

1. Investeste in aparatura care sa-ti usureze munca - nimic nu este mai neplacut decat momentele acelea in care trebuie sa bati albusul de ou manual sau sa cureti si sa tai cantitati impresionante de fructe sau legume. Nicio problema, exista solutii. Un robot de bucatarie, un mixer performant sau acest tocator vin in ajutorul tau si iti salveaza timp pretios. In plus, in acest fel vei evita si sa plangi ca la sfarsit de Titanic pana cand termini de taiat ceapa;

2. Foloseste oale mai mari - cu cat este mai mare suprafata oalei, cu atat mai repede se va gati mancarea. Pastele sau legumele in abur, de exemplu, se fac mai repede in oale voluminoase;

3. Fa-ti un prieten din cuptorul cu microunde - nu este cea mai sanatoasa optiune, insa te ajuta sa castigi timp pretios. Il poti folosi pentru gatit legumele, orezul sau cartofii;

4. Marunteste bine legumele - cu cat sunt taiate mai marut legumele, cu atat mai repede se vor gati;

5. Organizeaza-te - nu pierde timp inutil asteptand dupa cuptor sa se incinga. Spala intre timp vasele sau pregateste alte ingrediente, pe care sa le adaugi dupa ce mancarea este scoasa din cuptor. Te va ajuta daca vei scoate pe masa toate ingredientele de la bun inceput, si nu pe masura ce gatesti;

6. Gateste pentru mai multe zile - daca obisnuiesti sa mananci oua la micul dejun, fierbe cate 10 deodata. In acest fel vei avea pentru intreaga saptamana. La fel poti proceda si cu o supa sau cu pastele - peste care poti adauga topping pe masura ce le mananci;



7. Invata cum sa valorifici resturile de cina sau de pranz - daca ramane mancare, o poti reinventa adaugand ingrediente noi sau o poti folosi ziua urmatoare, intr-o alta combinatie. De exemplu, daca iti raman azi legume la abur, le poti folosi maine pentru taco;

8. Foloseste aragazul pentru carne sau legume la grill - sunt complicat de facut pe un grill clasic si mananca o gramada de timp. Mai ales ca dupa ce gatesti te mai asteapta si o sesiune serioasa de curatat. Insa poti folosi si aragazul atunci cand ti-e pofta de carne sau legume la grill. Este mai simplu si nu va fi nevoie sa pierzi o eternitate curatand bucataria;

9. Foloseste un slow cooker - da, pare opusul vitezei, insa poti folosi un slow cooker pentru a castiga timp in bucatarie. Daca, de exemplu, sotul tau ramane acasa si poate supraveghea aragazul, pune toate ingredientele in dispozitiv si mergi linistita la serviciu. Seara, cand te intorci, cina este deja gata.



Tu ce trucuri stii pentru a salva timp in bucatarie?

Sursa foto: Shutterstock.com