Cinci surse sigure si sanatoase pentru cumparaturile din bucatarie

In urma cu doi ani, un jurnalist de la BBC se intreba daca mai exista in farfuriile noastre vreun aliment sigur, pe care il putem consuma fara sa ne afecteze sanatatea si fara sa-i punem la indoiala calitatile. Intrebarea e legitima si se afla pe buzele multora dintre noi: discutam din ce in ce mai mult despre pericolele din alimentatie si necesitatea de a gasi surse sigure de hrana si nu numai. Cum ne gasim linistea, stiind ca am facut cele mai sigure alegeri?

A fost o vreme cand trendul eco parea un moft al celor care voiau sa iasa din tipare. O moda de dragul modei. Intre timp, pe toate canalele media si pe bloguri, printre medici nutritionisti si consumatori bine informati s-au iscat atat de multe discutii despre cat de putin reusim sa avem un stil de viata sanatos si cat de mult ne lasam pacaliti de unele etichete, incat a cauta surse cat mai curate - in alimentatie, menaj sau ingrijire cosmetica - nu mai reprezinta nicidecum o tendinta de moment, ci o preocupare constanta.

Daca de importanta alegerilor cat mai sigure nu se mai indoieste nimeni, o problema ramane totusi: incotro ne indreptam, ca sa reusim sa mergem pana la capat cu alegerile noastre? Avem informatia, dar gasim ceea ce cautam?

Iti propunem, pentru inceput, o lista cu cinci surse sanatoase si sigure pentru cumparaturile din bucataria ta - de la lumea satului, la solutii mult mai la indemana, indiferent unde locuiesti.

Daca locuiesti la iesirea din oras - ferma ecologica

Potrivit gazetadeagricultura.info, daca in tari precum Germania numarul fermelor ecologice ajunge la aproximativ 6%, din totalul fermelor agricole, in tara noastra lucrurile se misca timid, dar sigur. Exista si la noi antreprenori dispusi sa investeasca in acest gen de afacere, aducand astfel beneficii intregii comunitati. Cerere exista, de exemplu in randul familiilor cu copii mici. Daca stii de existenta unei astfel de ferme in zona ta, incearca sa vezi daca are magazin de desfacere si daca ofera produse individual, in asa fel incat sa poti face rost de alimente esentiale, cu adevarat curate: oua, pui si gaini ecologice.

Daca locuiesti intr-un oras mare - magazinul bio

Multe dintre solutiile pe care ti le propunem sunt atragatoare si sanatoase, insa nu toate iti sunt la indemana, daca locuiesti in oras si ai agenda deja plina cu tot felul de obligatii si drumuri. Solutia practica si comoda ramane magazinul bio online, cu livrare la tine acasa, mai ales daca reusesti sa gasesti o varianta care iti pune la dispozitie cam tot ce ti-ai putea dori, de la alimente - inclusiv fara zahar si fara gluten -, la diverse produse cosmetice. Cam asa ar trebui sa arate un magazin unde iti poti umple cosul online cu de toate - poti incepe cu produse esentiale, ca faina integrala de grau sau batoanele din cereale si incheia cu alegeri exotice, ca siropul de agave si faina de naut sau de cocos.

Daca ai bunicii aproape - curtea bunicilor

Aici intra, de fapt, tot ce inseamna sursa sigura din lumea satului: curti, gradini, magazii, beciuri si crame pline cu bunatati traditionale. Sigur, poate fi vorba chiar despre gradina de legume si verdeturi a bunicilor, sau despre curtea lor de pasari, pe care stiu prea bine cum sa le ingrijeasca si sa le hraneasca, insa poti apela si la vecini sau alte cunostinte de la tara, atata timp cat produsele acestora se bucura de recomandari sau au mai fost testate de tine, in trecut. Nu uita - chiar daca este o varianta preferabila, in teorie, este indicat sa te informezi putin inainte si sa nu mergi chiar pe mana oricui. Ai grija mai ales la lapte, carne si produse lactate!

Daca locuiesti la oras - brutaria artizanala de cartier

Succesul de care se bucura, in ultimii ani, intreg fenomenul culinar, incepand cu blogurile de gatit si incheind cu show-urile de televiziune dedicate competitiilor in bucatarie, a dus la o crestere a cererii de produse artizanale - de la inghetata, la paine. Ne indreptam, din nou, atentia spre cuptorul in care bunica cocea cozonaci, cautam masini de paine pentru a testa retete in casa si cautam, in oras, mirosul de paine calda. In Bucuresti, ai posibilitatea sa gusti paine proaspata si gustoasa ca la mama acasa in brutarii artizanale precum Miez sau Pain Plaisir.

Daca stai la casa - gradina proprie

Poate ca nu vei reusi sa creezi o gradina ca la carte, daca locuiesti la bloc si nici nu ai rude la tara. Nu renunta, insa, cu totul, la ideea de a avea mica ta plantatie: intr-un balcon inchis sau chiar pe pervazul ferestrei din bucatarie, poti cultiva tot timpul anului plante aromatice, ca busuiocul sau coriandrul. Daca esti norocoasa proprietara a unei mici curti, atunci nu poti gasi scuze: culege informatii despre cum poti planta cateva legume, salata verde si patrunjel - genul de alimente verzi pe care le consumi frecvent si care stau la baza unor foarte sanatoase supe, ciorbe si salate.

Care dintre variantele de mai sus este preferata ta si care iti este la indemana?

