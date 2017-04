Daca viata linistita de la tara reprezinta un vis si pentru tine, trebuie sa te gandesti in primul rand cum treci peste problemele care pot aparea si care iti pot afecta confortul. La oras te bucuri de canalizare, apa curenta si gaz. Ai nevoie de toate acestea pentru traiul fara griji la care visezi

1 - La tara nu ai o sursa sigura de caldura si apa calda

Un sistem de incalzire este primul lucru la care trebuie sa te gandesti, daca vrei sa dai viata de la oras pe cea de la sat.

O centrala termica ce iti poate asigura si caldura, dar si apa calda pare solutia ideala in acest caz. Numai ca multe sate din Romania (cu precadere cele mai retrase) sunt inca neracordate la gaz, iar asta iti limiteaza mult optiunile.

O alta solutie ar fi instalarea unei centrale electrice, insa aceasta reprezinta o alternativa doar pentru cei care isi permit. Consuma mult curent, deci sunt o investitie neinspirata pe termen lung. In plus, au nevoie de o super-instalatie electrica pentru a functiona corect, iar asta s-ar putea sa fie ceva mai complicat de obtinut intr-un sat romanesc, daca nu cunosti personal niste specialisti.

Centrala pe lemne este o solutie si o investitie eficienta pe termen lung. Exista si modele cu incarcare automata, care folosesc peleti in loc de busteni, insa acestea sunt mai scumpe. Centralele clasice pe lemn trebuie incarcate manual. Marele lor avantaj este pretul lemnelor, inca mic la noi in tara. Insa trebuie sa fii pregatita pentru o investitie initiala destul de consistenta.

Daca nu ai niste bani pusi deoparte, poti amana pentru moment montarea unei centrale pe lemne si sa incalzesti casa cu o soba clasica si trainica de teracota, reconditionata sau proaspat instalata. Sobele, o stim de la bunici, raspandesc o caldur placuta in casa si genereaza o temperatura confortabila, care dureaza. Mai mult decat atat, lemnul ramane, in continuare cel mai sanatos si eco combustibil posibil. In acest caz ia neaparat in considerare si montarea unui boiler electric accesibil, astfel incat sa te bucuri in orice moment de luxul pe care nu l-au avut strabunii tai care au trait la sat.

2 - La tara nu ai o sursa permanenta de apa curenta

Stim ca pare ciudat pentru cineva care este obisnuit cu viata de la oras, insa multe sate de la noi nu au o sursa curenta de apa. Daca si tu te confrunti cu aceasta problema, un hidrofor este absolut necesar. Este foarte economic si iti asigura apa si pentru casa, si pentru gradinarit. Dispozitivul extrage, filtreaza si pompeaza apa si iti va usura mult viata la tara.

3 - La tara nu ai tot timpul acces la energie electrica

La sat, intreruperea energiei electrice este ceva destul de comun. Penele de curent pot dura de la cateva ore bune, la zile intregi, mai ales pe timp de iarna, cand drumurile sunt blocate de zapada. Un generator pe benzina te scuteste de neplaceri atunci cand te confrunti cu o avarie la sistemul de distrubutie al energiei electrice. Iar de asta depinde si functionarea centralei termice sau a boilerului electric. Crede-ne pe cuvant cand iti spunem ca nu e foarte placut sa ramai fara curent, caldura si apa calda deodata.

Generatoarele pentru locuinte au dimensiuni reduse. Le poti pastra cu usurinta intr-o magazie si nu te vor incurca prea mult.

Viata la tara iti ofera un confort psihic garantat si acces la aer curat, liniste sau legume bio. Este o alternativa buna pentru cei care s-au saturat de agitatia unui mare oras, de poluare si de ore intregi pierdute in trafic. Insa inainte de a lua in considerare o astfel de varianta trebuie sa te gandesti serios la toate piedicile pe care lipsa de investitii in infrastructura din Romania ti le ridica in cale.

Sursa foto: Shutterstock.com