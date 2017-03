Cum amenajezi o bucatarie cat o cutie de chibrituri. 4 idei cochete de design

Multe bucatarii de apartamente sunt inguste si lungi, iar amenajarea unui astfel de spatiu necesita mai multa imaginatie si gasirea celei mai bune solutii de design pentru maximizarea functionalitatii. Vei avea nevoie de un design compact, usor de folosit, care sa iti lase suficient spatiu si pentru a te misca intre frigider, aragaz, chiuveta si bancul de lucru. Iata cateva idei de amenajare care nu numai ca au o inalta functionalitate, ci si un aspect estetic deosebit:

Salveaza spatiu prin incorporarea electrocasnicelor

Electrocasnicele pot ocupa destul de mult spatiu, iar intr-o bucatarie de mici dimensiuni acest lucru nu este o optiune. Mobilierul trebuie sa fie amenajat cat mai compact, astfel incat bucataria ta sa nu para inghesuita sau aglomerata, dar sa ai la dispozitie cat mai multe spatii de depozitare. Electrocasnicele incorporate sunt create astfel incat sa se confunde cu piesele de mobilier, sa iti salveze spatiu, dar sa ramana la fel de utile. De exemplu, o hota incorporabila va fi aproape insesizabila si nu va fragmenta designul. Si, cu siguranta, vei fi de-a dreptul cucerita de o astfel de plita incorporabila pe gaz, al carei design modern si ingenios o incadreaza perfect in mobilierul tau de bucatarie. Pe plita poti gati mai rapid si mai bine decat pe vechile aragazuri, pentru ca este dotata cu un panou de control intuitiv, care te ajuta sa prepari si mese mari, pentru intreaga familie.

Amenajeaza mobilierul in forma literei L

Bucatariile cu mobilierul amenajat in forma literei L reprezinta unul dintre cele mai intalnite designuri. Este un model de amenajare ergonomic si eficient, care se potriveste mai ales bucatariilor de mici dimensiuni sau celor minimaliste. In cazul bucatariilor inguste, acest tip de design iti lasa un culoar lung, care face legatura dintre bancul de lucru, aragaz si frigider si te ajuta sa te misti mai rapid. De asemenea, amenajarea in forma literei L iti permite sa orientezi pe verticala mobilierul, iti lasa suficient spatiu pentru a deschide dulapurile si este foarte practica si pentru crearea unor spatii inteligente de depozitare, cu deschidere etajata.

Valorifica la maximum lumina naturala

O regula spune ca un spatiu mic poate fi marit optic, daca il amenajezi sau il zugravesti in culori deschise. Insa asta nu inseamna ca bucataria ta trebuie sa aiba un aer banal sau ca nu poti folosi si culori vesele. Secretul pentru a face acest lucru este sa pui cat mai bine in valoare lumina naturala, astfel incat spatiul sa fie luminos si primitor. O bucatarie amenajata in culori vesele de roz, galben, portocaliu, rosu sau verde va capata un farmec aparte, daca este inundata din plin de lumina. Sfatul nostru este fie sa renunti complet la draperii si la jaluzele, fie sa alegi unele cat mai deschise la culoare, fabricate dintr-un material subtire, prin care lumina sa patrunda in incapere.

Evita aglomeratia cu ajutorul rafturilor suspendate

Oricat de mult te-ai stradui sa mentii ordinea, este greu ca bucataria ta mica sa nu para uneori aglomerata. Pentru a-ti pastra bucataria cat mai organizata, o solutie este sa iti amenajezi intr-un colt mai multe rafturi suspendate, pe care sa tii lucrurile pe care le folosesti cel mai des si pe care vrei sa le ai tot timpul la indemana. Daca vrei sa dai un aer rustic bucatariei, cativa saculeti din rafie agatati de perete vor fi extrem de utili pentru pastrarea ustensilelor de gatit sau a condimentelor, ceea ce iti va elibera spatiul din dulapuri si de pe blatul de bucatarie.

Tu cum ti-ai amenajat bucataria? Esti pe deplin multumita de designul ei?

Sursa foto: Shutterstock/Copyright:Monkey Business Images