Cele mai istete moduri prin care poti face economii substantiale lunar. Functioneaza cu adevarat

Poti face economii substantiale in fiecare luna, daca pui in aplicare aceste sfaturi. Cu suma economisita ai putea pleca intr-o vacanta.

Cheltuielile lunare pot fi controlate mai bine, daca folosesti cateva metode istete de economisire. Spunem ca sunt metode istete pentru ca nu implica privarea de confort, ci doar alternative prin care poti sa te bucuri de acelasi stil de viata pe care l-ai avut si pana acum, insa cu niste costuri mult mai mici. Nu este deloc greu, iata ce trebuie sa faci:

O schimbare simpla care poate duce la un consum de energie de 10-15 ori mai mic

Probabil ai aflat deja ca preturile la energia electrica au ajuns in ianuarie la un maxim istoric si ca ele se vor reflecta in factura fiecaruia dintre noi. Este o informatie in masura sa ne ingrijoreze pe toti, insa poti ramane imuna la ea daca folosesti astfel de becuri, care au un consum mai mic de 10 pana la 15 ori fata de un bec incandescent. In plus, spre deosebire de becurile economice, acestea, dupa cum vezi, au lumina calda si nu au nevoie de timp pentru a ajunge la nivelul maxim de luminozitate.

Dupa cum vezi, becurile respective nu au numai un consum foarte mic, ci si o durata de viata lunga, asa incat nu vor trebui schimbate la fel de des precum cele incandescente sau fluorescente.

„Taie” curentul din prelungitoare

Stiai ca aparatele electrocasnice consuma energie chiar si atunci cand nu sunt pornite? Asadar, cuptorul cu microunde, aparatul de prajit painea, dar si televizorul sau laptopul consuma curent chiar si dupa ce le-ai inchis. Este suficient ca ele sa fie in priza pentru ca cifrele de la contor sa creasca in mod constant.

Pentru a stopa aceste pierderi e de ajuns sa inchizi butonul prelungitorului in care sunt stecherele lor. Daca inca nu ai astfel de prelungitoare in casa, trebuie sa stii ca ele nu costa deloc mult, insa iti vor fi de mare ajutor in ceea ce priveste scaderea costurilor.

Schimba capul de la dus cu unul economic

Poti face economie si la apa, folosind o metoda foarte simpla. E de ajuns sa schimbi capul de la dus cu unul economic, pentru a vedea ca poti avea parte de un dus revigorant cu un consum redus. Nu iti imagina ca aceste capete se opresc brusc, ele au pur si simplu un debit redus.

Este usor sa faci un calcul – cu un capat de dus traditional se consuma la un dus de 5 minute intre 60 si 200 de litri de apa, din cauza debitului foarte ridicat. In cazul capeteleor economice, consumul de apa la un dus de 5 minute este de doar 29 de litri de apa. Diferenta e zdrobitoare, in mod clar.

Termostatul, cel mai util mod prin care poti avea o temperatura placuta iarna, fara costuri mari

Daca ai montata o centrala de apartament, termostatul iti va fi de un real ajutor pentru a avea un consum redus de resurse. Seteaza o anumita temperatura in termostat si incalzeste toata casa. Centrala se va opri cand ajunge la temperatura respectiva si va porni singura atunci cand ea scade. In felul acesta faci economii substantiale fara niciun inconvenient. Nu opri caloriferele in camerele in care nu petreci timp si nici cand pleci de acasa, iti vor creste si mai mult costurile, pentru ca centrala va consuma mai mult sa incalzeasca spatiul racit decat sa mentina o temperatura constanta.

Ce programe ar trebui sa folosesti la masina de spalat rufe

Un alt mod prin care poti economisi energie este sa folosesti programele economice atunci cand speli rufe. Hainele pe care de obicei le speli la 30 de grade pot fi spalate si la o temperatura mai mica, de 20 de grade. In cazul hainelor pe care de obicei le speli la o temperatura mai mare, trebuie sa stii ca o temperatura maxima de 60 de garde Celsius este suficienta pentru a ucide microbii.



Ce parere ai despre aceste metode, ai incercat vreuna pana acum?

