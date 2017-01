Ce culori sa folosesti in casa pentru a-ti gasi echilibrul si linistea de care ai nevoie. Chiar functioneaza

Culorile iti influenteaza emotiile si productivitatea, iar daca le folosesti pe cele potrivite le vei cunoaste adevarata putere.

Ai observat ca atunci cand porti o anumita culoare parca te simti mai vesela si te poti concentra mai bine? Sau cand pasesti intr-o camera in care domina o anumita nuanta imediat te simti energizata? Culorile predominante din camera s-ar putea sa fie responsabile de starea ta, iar daca stii sa le folosesti pe cele potrivite, vei vedea diferenta imediat. Iata ce trebuie sa stii:

1. Ce sa folosesti in bucatarie pentru a avea parte de un inceput de zi excelent mereu

Bucataria este, fara doar si poate, camera familiei. Este acea incapere invaluita de mirosul cafelei sau a ceaiului dimineata, locul unde mama pregateste bunatatile si inunda toata casa cu mirseme imbietoare, dar si locul in care familia se aduna la cina povestind fiecare ce a facut peste zi. O camera speciala merita o atentie deosebita, nu-i asa?

Aici ar trebui sa folosesti culori calde si optimiste, care contribuie la o atmosfera degajata, de „acasa”. Evita rosul si mergi pe culori precum bej, crem, alb, albastru, oranj. Cu adevarat deosebite sunt nuantele acestor modele de faianta de bucatarie, iar cele mozaic vor da si senzatia unei bucatarii mai mari. Doar privind la imagini e usor sa-ti dai seama ca acele modele si culori iti vor conferi o stare de bine si un echilibru interior de fiecare daca cand vei petrece timp in bucatarie.

2. Dormitorul, locul unde trebuie sa domneasca linistea si serenitatea. Ce nuante ar trebui sa utilizezi?

Camera in care dormi trebuie sa fie un refugiu pentru tine, sa te relaxeze imediat ce pasesti aici si sa-ti ofere linistea aceea interioara de care ai nevoie pentru a te deconecta de la grijile cotidiene. Potrivit WebMD, aici ar trebui utilizate culori mai reci – albastru, verde, culoarea lavandei. Aceste nuante au un efect calmant si te ajuta sa dormi mai bine si sa te odihnesti cu adevarat.

Nu folosi in dormitor culoarea rosie, ea are un efect stimulat si energizant, creste presiunea arteriala si pulsul, asa ca iti va fi greu sa adormi intr-o camera in care predomina aceasta culoare. In schimb, albastrul are efectul opus si tocmai de aceea este o alegere excelenta.

3. Livingul are nevoie de o culoare care sa imprime casei energie pozitiva si care sa faca pe oricine sa se simta binevenit

In living, familia isi petrece timpul liber, la televizor, la un film sau la o seara de board-games. Este o incapere in care ar trebui sa domine energia pozitiva si buna dispozitie. Aici e locul potrivit pentru a te juca in voie cu nuantele. Poti alege si un roz pal, un potocaliu deschis, verde menta, violet sau galben. Nu uita, insa, ca trebuie sa gasesti un echilibru in utilizarea lor. Orice exagerare poate da senzatia unei camere incarcate. Iata aici cateva idei foarte interesante pentru decorarea livingului.

Indiferent de camera, trebuie sa tii minte si faptul ca folosirea prea multor nuante puternice poate fi deranjanta si nu este considerata de bun gust. Cand vine vorba de culorile folosite in locuinta ta, urmeaza dictonul „mai putin inseamna mai mult” si vei observa ca starea ta de spirit va avea de castigat de pe urma acestei decizii. Daca nu iti doresti sa renovezi casa, te poti rezuma la schimbarea catorva obiecte de decor – perdea, covor, pernute decorative sau cuvertura.

Ce parere ai despre asta? Care nuante au un efect linistitor asupra ta?

Sursa foto: asife/Shutterstock, lightpoet/Shutterstock