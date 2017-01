Cum sa decorezi o sufragerie cu dubla utilizare. E foarte simplu, daca stii aceste trucuri

Apartamentele de bloc nu sunt foarte ofertante cand vine vorba despre spatiu si adesea livingul are mai multe utilizari. El poate deveni camera oaspetilor atunci cand ai musafiri care petrec noaptea la tine si chiar dormitor in cazul in care ai o familie numeroasa. Nu este, insa, deloc greu sa transformi aceasta incapere asa incat ea sa raspunda tuturor nevoilor tale. Orice camera din casa ta poate avea o dubla utilizare, asa ca nu iti mai ramane decat sa alegi obiectele potrivite si sa iti pui putin imaginatia la contributie. Iata ce ai de facut in living:

1. Obiectul de mobilier indispensabil intr-o astfel de camera. Tu il ai?

Primul si cel mai important obiect de mobilier dintr-un living este, fara doar si poate, canapeaua. Desigur, asta nu inseamna ca oricare este potrivita si poti alege doar luand in calcul aspectul sau. In cazul in care livingul tau este folosit si ca dormitor, ai nevoie de o canapea extensibila si comoda, care sa confere o pozitie corecta in timpul somnului.

E de ajuns sa te uiti printre aceste canapele ca sa vezi cum arata o sofa extensibila, cu adevarat comoda si care poate fi folosita pe post de pat. Un motiv in plus pentru care ele sunt cele mai bune alegeri intr-un living cu dubla utilizare este spatiul de depozitare generos pe care il ofera, dar si faptul ca se strang usor si repede. Asadar, ai intr-un singur obiect si o canapea, si un pat, dar si un spatiu de depozitare pentru lenjerii, pilote si perne asa incat, cand strangi patul, sa le depozitezi repede in lada canapelei.

2. Ce fotolii sa alegi. Ia neaparat acest aspect in calcul, se va dovedi foarte util

Fotoliile sunt si ele niste obiecte amplasate de obicei in living. Cand cauti un astfel de obiect de mobilier, nu uita ca ai la dispozitie si varianta lor extensibila, asa incat fotoliul sa se transforme intr-un pat de o persoana. Chiar daca nu ai nevoie in mod curent de ele in forma extinsa, este mereu bine sa ai la dispozitie aceasta varianta, pentru cazul in care petrece noaptea la tine o intreaga familie.

3. Cauta in magazine acest tip de taburet. Se gaseste usor, este ieftin si de mare ajutor

In magazinele de mobila poti gasi si taburete cu spatiu de depozitare in interior si care se pliaza, ocupand foarte putin spatiu. Le poti lasa in forma de taburet in permanenta si poti depozita diverse lucruri in ele sau la poti plia si tine intr-un dulap atunci cand nu ai nevoie de ele. Desi par fragile, aceste obiecte rezista cu succes si la o greutate de circa 150 de kilograme.

4. Foloseste coltul camerei pentru a depozita lucruri

Exista o multime de locuri din casa ta care nu sunt folosite la maximum, iar colturile camerelor sunt un exemplu excelent in acest sens. In loc sa achizitionezi o mobila clasica de living, de dimensiuni mari si care ocupa tot spatiul, de ce sa nu optezi pentru un dulap de colt sau pentru un corp cu rafturi pentru colt. Il poti realiza la comanda si poti economisi o multime de spatiu folosindu-l. Noi am gasit pe tophomedesigns.com peste 20 de modele de dulapuri si vitrine pentru colturi, de utilizat in orice camera, nu doar in living.

5. Renunta la clasica masuta de cafea

Masuta de cafea asezata in fata canapelei si intre fotolii face si ea parte dintr-un decor clasic de living. Asta nu inseamna, insa, ca este si neaparata nevoie sa o ai in sufrageria ta. Renunta la ea si foloseste in locul ei fie doua-trei taburete colorate, din lemn, fie doua noptiere cu design minimalist.

Sursa foto: racorn/ Shutterstock, Yuri Shevtsov /Shutterstock