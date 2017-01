5 detalii care te vor face fericita ca locuiesti intr-un apartament mic

Oamenii isi doresc apartamente mai spatioase pe masura ce inainteaza in varsta, isi intemeiaza o familie sau pur si simplu nu mai au loc sa isi depoziteze toate lucrurile. Pe de alta parte, pe masura ce ajungi la un statut financiar si profesional mai bun, iti doresti ca locuinta ta sa reflecte aceste lucruri, sa ii impresioneze pe oaspetii tai si sa se potriveasca stilului tau de viata. Insa cum fericirea nu vine din lucrurile materiale, ci mai degraba din cat de confortabil te simti cu ceea ce ai, iata cateva motive pentru care o locuinta mai mica iti poate aduce mai multa liniste sufleteasca:

Este simplu sa o decorezi intr-un stil cochet si elegant

Exista mitul conform caruia locuintele mici sunt dificil de amenajat, pentru ca lipsa spatiului iti limiteaza alegerile. Adevarul este insa ca un apartament de dimensiuni reduse te ajuta sa iti temperezi impulsul de a cumpara tot ce vezi in magazinele cu mobila si te ajuta sa te rezumi la un stil unitar, care arata mult mai elegant. Noi ne-am indragostit de aceste idei pentru amenajarea spatiilor mici, care iti demonstreaza ca nu ai nevoie de mult pentru a-i da locuintei tale un aer cochet si primitor. Dupa cum vezi in fotografii, avantajul unui apartament mic este ca niciun spatiu nu ramane gol, iar piesele de mobilier se completeaza perfect.

Nu mai pierzi ore intregi facand curatenie

Dupa ce ajungi acasa de la serviciu, ultimul lucru de care mai ai chef este sa depui energie pentru a gati si a face curat. Daca pentru prepararea mancarii exista numeroase aparate electrocasnice care sa iti usureze treaba, curatenia iti consuma in continuare timp si energie. O locuinta mai mica este insa mult mai usor de intretinut, asa ca iti va ramane la dispozitie mai mult timp de petrecut cu tine insati sau cu cei dragi. In plus, intr-un apartament mic esti mult mai ordonata si organizata, pentru ca fiecare lucru are locul lui si rareori ti se intampla sa faci dezordine.

Economisesti bani pe mai multe planuri

Mobilierul masiv arata bine, insa preturile sunt pe masura. Amenajarea unei locuinte mici te obliga sa alegi un mobilier compact, dar de efect, iar cel mai potrivit este cel facut pe comanda, pentru ca respecta intocmai dimensiunile apartamentului tau. De altfel, si preturile sunt mai mici si ai oportunitatea de a alege dintr-o gama mai larga de modele de mobilier, pe care nu le vei vedea in toate magazinele sau in casele prietenilor tai, scrie Apartmenttherapy.com.

In al doilea rand, facturile vor fi considerabil mai mici. Persoanele care locuiesc la casa, de exemplu, se bucura din plin de spatiu, insa facturile la curent si gaze le lasa o gaura neagra in buget, mai ales in timpul iernii, cand casa se incalzeste mai greu si consuma mai multe resurse. Iar cand te gandesti cate ai putea face cu banii economisiti intr-o singura iarna, parca nu ti se pare un dezavantaj faptul ca ai un apartament micut.

Poti pune perfect in valoare decoratiunile

Intr-o casa mare, decoratiunile si obiectele de arta se pierd, cumva, in decorul de ansamblu si isi pierd impactul. In schimb, intr-o locuinta mica acestea devin atractia principala si pot fi punctul de interes din orice incapere. Un tablou viu colorat in bucatarie, niste rame deosebite cu poze din albumul personal in living si un abajur decorat cu modele japoneze in dormitor iti vor transforma casa intr-o oaza de relaxare, in care sa te simti in deplina siguranta si sa lasi in urma toate grijile unei zile incarcate.

Iti permiti sa investesti in lucruri de calitate

Pentru ca nu ai nevoie de multe lucruri pentru a amenaja si a decora o locuinta de dimensiuni reduse, te vei concentra mai bine pe a alege piese si obiecte de calitate, care sa reziste in timp si sa ii dea un aer elegant casei tale. Asa iti vei permite sa iti faci cumparaturile in magazine de top si nu vei ezita sa platesti mai mult pentru o lustra sau sa iti iei un televizor de ultima generatie, pentru ca vei sti ca nu o sa ai multe astfel de cheltuieli.

Dupa cum vezi, exista numeroase motive pentru care sa te bucuri ca locuiesti intr-un apartament mic. Iar daca speri sa iti impresionezi oaspetii, trebuie sa stii ca totul sta in cat de bine este sudat designul incaperilor si cat de calitative sunt piesele de mobilier, dar si materialele pe care le folosesti in locuinta ta, de la asternuturi, pana la draperii sau perne si paturi decorative, asa ca nu ezita sa te concentrezi pe aceste detalii care au un impact benefic asupra locuintei tale.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: Jack Frog