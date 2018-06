4 lucruri care nu trebuie sa lipseasca din geanta unei femei de afaceri de succes

Unul dintre secretele succesului in cariera este sa fii mereu pregatita pentru orice situatie, indiferent ca e vorba de relatiile cu ceilalti angajati sau lucrurile pe care le tii mereu in geanta si care te pot salva din orice situatie neprevazuta.

Orice femeie de afaceri stie cat de important e sa aiba in permanenta la ea toate lucrurile de care are nevoie. Telefonul, cheile si portofelul sunt esentiale, insa mai exista cateva lucruri pe care ar trebuie sa le bifezi pe lista ta. Uite care sunt acestea:

Suport pentru cartile de vizita

Ocaziile pentru a incheia o noua afacere sunt la orice pas, nu doar atunci cand esti la birou. Daca ai mereu in geanta cartile de vizita, nu vei rata nicio ocazie sa inchei un contract cu un client nou. Pe langa faptul ca te ajuta sa te organizezi mai bine si sa nu fii nevoita sa cauti o carte de vizita prin geanta plina, vei avea si un aer profesional. Nu uita sa tii la tine si un alt suport pentru cartile de vizita pe care le vei primi de la celelalte persoane.

O gustare pentru mai multa energie

Pe masura ce se scurg orele de munca si lucrezi constant la noi proiecte, prezentari sau ai meeting-uri cu clienti, poate fi destul de greu sa iti gasesti energia necesara ca sa treci cu bine peste zilele incarcate. Atunci cand cafeaua de dimineata nu este suficienta, un baton energizant cu granola va salva situatia.

In plus, exista numeroase alimente sanatoase care iti pot da energia necesara pe parcusul zilei, spun cei de la healthline.com. Printre acele alimente se numara bananele, fructele oleaginoase, capsunile sau ciocolata neagra. Iar partea buna e ca le poti savura rapid, cand pleci de la un client la altul.

Un dispozitiv bun la toate

In era tehnologiei avem la dispozitie numeroase dispozitive care nu doar ca ne ajuta sa comunicam mai rapid, ci si sa ne organizam mai eficient. Un laptop e destul de greu de carat in geanta si de cele mai multe ori ai nevoie de o geanta speciala ca sa il poti lua cu tine la o intalnire de afaceri, iar asta inseamna inca o geanta in plus. De aceea, poti opta pentru un dispozitiv mai mic si performant, asa cum sunt tabletele Lenovo. Incap cu usurinta in geanta si le poti lua cu tine la client atunci cand trebuie sa prezinti un proiect sau o propunere de business si toate fisierele sunt stocate pe tableta.

Un kit pentru situatii de urgenta

Ca femeie de afaceri, vei fi mereu pe drumuri, de la un client la altul si dintr-o sedinta in alta. Tocmai de aceea, felul in care arati conteaza foarte mult, iar atunci cand te prinde ploaia de drum sau e prea cald afara, cu siguranta vei avea nevoie de kit-ul tau personal pentru situatii de urgenta. Include cateva produse cosmetice ca sa iti refaci rapid machiajul, un elastic de par, cateva servetele umede, un deodorant si o umbrela. Astfel, nu o sa iti mai faci niciodata griji ca nu arati bine.

O femeie de succes este mereu pregatita pentru orice situatie si chiar cu un pas inaintea tuturor. E usor sa faci fata oricarei provocari atunci cand ai incredere in propriile forte si, mai ales, atunci cand ai la tine toate lucrurile esentiale pentru o femeie de afaceri.

Sursa foto: Shutterstock