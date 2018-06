Cum imbini rolul de mama cu cel de sotie si femeie de afaceri?

Astazi, datorita tehnologiei, indeplinirea task-urilor nu trebuie sa aiba loc de la birou, cu o simpla conexiune la internet iti poti face treaba de acasa, din aeroport sau din cafeneaua de langa gradinita.

O buna organizare este cheia. Este minunat ca esti mama si in acelasi timp ca ai jobul care iti place. Nu renunta la businessul care te face fericita, a imbina viata de familie cu drumul profesional este cu putinta si multe femeie de afaceri reusesc acest lucru zi de zi. Iata mai jos cateva sfaturi!

Adopta tehnologia

Imprieteneste-te cat mai bine cu tehnologia si vei avea doar de castigat. Fie ca este vorba de sincronizarea adresei de e-mail, astfel incat sa o poti accesa de pe telefon, tableta, desktop, de intalnirile video, de dotarea magazinului cu un sistem POS sau de software-uri de contabilitate, salarizare ori de vreo aplicatie menita sa te ajute cu organizarea timpului, toate acestea se datoreaza evolutiei tehnologiei.

Adopti tehnologia in viata ta, economisesti timp si bani. Automatizarea inseamna ca este mai putin nevoie de tine, astfel ca ai mai mult ragaz pentru rolul de mama si cel de sotie.

Invata sa delegi

Cu siguranta nu vrei sa delegi pe cineva care sa se plimbe in locul tau cu cel mic in parc.

Scapa de dorinta de a face tu tot la birou sau acasa. Stii ca ai o echipa buna de angajati, acum mai mult ca oricand este momentul sa ii oferi mai multa incredere, asadar o si mai mare responsbilitate care sa fie transferata de la tine la ei. Comunicarea este mai mult ca oricand importanta, asigura-te ca au inteles noile sarcini si ca stiu cu exactitate ce au de facut.

Nu pastra totul pe umerii tai nici in viata personala. In primul rand, utileaza-ti casa cu instrumente menite sa iti usureze mult efortul, tehnologia din bucatarie conteaza, dar nu numai. De exemplu un uscator de rufe automat, un aspirator care are si functie de mop ar putea fi instrumente salvatoare de timp la tine acasa. La fel, incearca o aplicatie de livrarea a cumparaturilor, in loc sa te duci tu personal la magazin si sa consumi cel putin 30 de minute printre rafturi.

Gestioneaza-ti timpul

Probabil acum mai mult ca niciodata iti doresti sa ai mai mult timp. Gestionarea eficienta a timpului incepe cu stabilirea obiectivelor clare cu privire la ceea ce iti doresti in viata. Chiar daca le ai in minte, este foarte important sa le pui si pe hartie si asigura-te ca sunt formulate SMART (specific, masurabil, abordabil, relevant, incadrat in timp).

Invata sa spui NU. Nu te incarca cu mai mult decat poti face, prioritizeaza-ti foarte bine lista de lucruri importante si nu iti fie rusine sa refuzi, chiar daca solicitarea vine din partea vreunui apropiat.

Scrie-ti lucrurile pe care le ai de facut zi cu zi intr-un carnetel, in felul acesta nu va trebui sa iti incarci memoria cu ele.

Incepe cu sarcina cea mai dificila, imediat apoi te vei relaxa si iti va fi mult mai usor sa continui cu celelalte lucruri pe care le ai de facut.

Incearca sa nu pui presiune asupra ta. Esti o singura persoana, o sotie si o mama iubita, dar si o femeie de afaceri de succes. Esti deja, chiar acum, o femeie de admirat si de apreciat. Incurajeaza-te!

Foto homepage: Pexels