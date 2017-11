Povestea uluitoare a unei romance ajunse in Emirate: A adus Esentele desertului si la noi

'Nu mai simtisem niciodata acele arome, cu toate ca eram destul de pasionata de parfumuri. Atunci am decis pe loc ca nu trebuie sa ramana blocate in desert si ca prietenii mei de acasa trebuie sa simta si ei esentele pe care tocmai le-am mirosit', spune Mihaela Daniela Spilca, tanara care a adus esentele desertului si in Romania.

Cand toata industria ingrijirii corporale s-a orientat catre produse occidentale, Mihaela Daniela Spilca, o tanara bucuresteana, a avut inspiratia de a “paria” contra curentului si a lansat platforma arabicscent.ro, unde comercializeaza parfurmuri din tarile arabe, aduse direct din desert.

Intreaga idee de afaceri a avut-o intr-o mini-vacanta petrecuta in Emiratele Arabe Unite, la invitatia prietenei sale stabilita de multi ani acolo. Nemaiexistand coltisor din Europa pe care sa nu-l fi explorat, tanara a decis sa plece in acel loc care nu are nici macar cea mai mica tangenta cu ceea ce era obisnuita sa vada pe “Batranul Continent”.

A avut o revelatie... olfactiva in desert

Ajunsa in acel “mini Rai”, asa cum il descrie ea, prima destinatie a fost desertul. Masini de teren, sandboarding, multa distractie; mai apoi, adrenalina s-a mai domolit cum avansa in desert si apareau camilele, beduinii si … corturile lor, unde au facut popas. In acele locuri uitate parca de lume, a cunoscut un localnic care vindea “miresme pentru frumusete” (asa le numea el), care i-au aprins imediat toate simturile olfactive.

“M-am oprit brusc la acel beduin, cu toate ca riscam sa raman in urma. Daca imi aduc bine aminte, pierdusem chiar si inceputul spectacolului, insa ma indragostisem pe loc de acele miresme arabesti pe care beduinul pe vindea. Fiind obisnuita cu parfurmurile occidentale, unde aproape toate pastreaza aceeasi linie, parfumurile arabesti erau parca din alta lume. Te faceau sa te simti libera, fara griji, fara probleme, plina de viata si erau extrem de concentrate. Nu mai simtisem niciodata acele arome, cu toate ca eram destul de pasionata de parfumuri. Atunci am decis pe loc ca aceste miresme nu trebuie sa ramana blocate in desert si ca prietenii mei de acasa trebuie sa simta si ei esentele pe care tocmai le-am mirosit. Cumparasem vreo 50 de cutii, de arome diferite”, isi aminteste Mihaela Daniela Spilca.

A plecat ca turist si s-a intors antreprenor

Intoarsa acasa cu un bagaj plin de parfurmuri arabesti, prietenii tinerei au fost pur si simplu entuziasmati de cadourile primite, iar atunci i-a venit pe loc ideea de a transforma aceasta experienta unica intr-o afacere.

“Aveam doua alegeri: ori sa platesc chirie si sa imi deschid un magazin fizic sau sa ma axez exclusiv pe mediul online. Prima varianta a picat imediat deoarece imi reducea considerabil piata. Trebuia sa avand doar in orasul meu, ca sa nu spun doar in cartierul meu. Magazinul online a fost mult mai aproape de ceea ce imi doream sa fac, deoarece voiam sa vand in toate colturile tarii si, de ce nu, in lumea intreaga. Oportunitatile erau uriase, cunostintele tehnice le detineam, strategiile de vanzari online le-am avut foarte bine puse la punct si am devenit primul dealer autorizat din Romania care comercializeaza parfurmuri arabesti aduse direct din desert”, declara Mihaela Daniela Spilca, directorul arabicscent.ro.