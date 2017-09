5 mituri despre cariera la 40 de ani si adevarurile din spatele lor

Una dintre cele mai mari probleme de care se lovesc femeile de 40 de ani atunci cand isi cauta un nou loc de munca este discriminarea din cauza varstei. Angajatorii cauta tineri, pe care sa ii creasca in spiritul companiei respective si pe care isi permit sa ii plateasca mai putin. Profesionistii sunt din ce in ce mai putini, iar locul lor pe piata muncii este compromis. Iti suna cunoscut aceste propozitii? Daca si tu le-ai gandit adeseori, este momentul sa afli care sunt cele mai comune astfel de mituri si cat adevar se ascunde in spatele lor.

Mitul 1. Sunt prea in varsta pentru a ma angaja intr-un alt loc

„Frica este principalul motiv pentru care femeile de peste 40 de ani inceteaza sa isi mai caute un loc de munca. Adevarul este insa ca ele nu sunt constiente de punctele lor forte, de avantajele pe care le au in fata unui candidat mai tanar. Ai calificarea necesara? Poti aduce plus valoare acelui loc de munca? Daca te potrivesti cu descrierea postului, atunci joaca-te cu CV-ul tau, adapteaza-l companiei respective si compune o scrisoare de intentie adresata direct recrutorului. Este usor sa te concentreze pe ce iti lipseste pentru a primi un job, insa secretul este sa nu lasi aceste lucruri sa te descurajeze”, spune Joshua Miller, un expert in recrutare citat de Monster.com.

In plus, exista numeroase companii in care discriminarea in functie de varsta nu este o practica agreata, iar unele dintre ele sunt chiar afaceri romanesti. Cu siguranta ai auzit deja de Arabesque, cel mai mare furnizor de materiale de constructii din Romania. Compania fondata de omul de afaceri Cezar Rapotan este cunoscuta printre angajatori drept un mediu de lucru prietenos, in care se pune accentul mai mult pe calitatile si capacitatea de munca a angajatilor, iar discriminarile in functie de gen sau varsta nu sunt privite cu ochi buni.

Mitul 2. Pot obtine un job doar daca am relatii

Este de la sine inteles faptul ca intotdeauna te va ajuta o recomandare din partea cuiva care lucreaza in compania in care tu incerci sa te angajezi, insa asta nu iti garanteaza in proportie de 100% ca vei si obtine acel post. Daca in companiile de stat au existat suficiente cazuri de nepotism sau angajari ale cunoscutilor, nicio companie privata, orientata spre profit, nu isi permite sa faca angajari doar in functie de relatiile pe care le ai in interiorul firmei. Un angajat neperformant il costa enorm pe angajator, iar asta lasand la o parte timpul petrecut cu recrutarea unei persoane care nu face fata cerintelor postului. De aceea, poti avea certitudinea ca o companie privata va prioritiza intotdeauna candidatii competenti, cu experienta si abilitati care sa aduca un plus de valoare companiei.

Mitul 3. Nu ma voi simti confortabil sa am un superior mai tanar ca mine

Generatia managerilor tineri, multi cu varste sub 30 de ani, au reprezentat un motiv de frustrare sau descurajare pentru angajatii cu experienta, care nu au fost propulsati in functii de conducere. Insa trebuie subliniat un lucru. Un angajat cu vechime intr-o companie sau unul cu o vasta experienta de munca are un avantaj in plus: el se va bucura de respectul colegilor, iar parerea sa va cantari greu in procesul de decizie. Inclusiv managerul tau iti va cere sfaturi, atunci cand va ajunge intr-o situatie delicata, insa asta numai daca ai o atitudine potrivita fata de el, si nu il tratezi cu dispret sau raceala, ci incerci sa ii castigi increderea.

Mitul 4. Este prea tarziu sa fac o schimbare in cariera

„Este inca timp sa faci o schimbare pentru a invata lucruri noi intr-o industrie in care nu ai activat pana acum. Ai suficienta experienta si stii deja de ce e nevoie pentru ca o afacere sa functioneze bine. Secretul aici este sa fii mereu dispusa sa inveti, sa te dezvolti, sa cresti si sa castigi respectul si increderea colegilor tai. Astfel, iti vei demonstra calitatile si vei putea sa iti negociezi noi oportunitati”, sustine Laura Bergman Fortgan, autorul cartii „Incotro? 90 de zile pentru o noua directie in viata”.

Mitul 5. Angajatorii vor refuza sa imi ofere salariul dorit

Salariul tine de mai multe aspecte: domeniul in care activezi, responsabilitatea postului pentru care candidezi, experienta pe care o ai, dar mai ales reusitele pe care le poti trece in CV. Angajatorul nu va refuza sa iti ofere suma corecta, daca reusesti sa ii imprimi senzatia ca a facut o afacere buna si ca a cooptat o persoana capabila si experimentata. Intereseaza-te inainte de interviu care sunt salariile oferite pe piata pentru posturi similare si argumenteaza suma pe care o ceri, evidentiindu-ti succesele de la locul de munca, anii de experienta si valoarea pe care crezi tu ca o poti aduce companiei si vei vedea ca sansele de a obtine salariul corect nu iti vor fi afectate de varsta.

Tu ce alte mituri despre angajare ai mai auzit? Te-ai lovit vreodata de o situatie reala in care sa te confrunti cu ele?

Sursa foto: Shutterstock /Copyright: Photographee.eu