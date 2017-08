8 lucruri pe care orice femeie ar trebui sa le stie despre bani

Orice femeie ar trebui sa cunoasca informatii esentiale despre bani pana la varsta de 30 de ani si cat mai multe detalii referitoare la sistemul bancar si fondurile de pensii din momentul in care isi intemeiaza o familie.

Sunt femeile mai cumpatate, sau mai cheltuitoare decat barbatii? Daca i-am intreba pe domni, raspunsul ar contine cuvintele genti si pantofi. Nu ii intrebam, ci ne uitam la ce spun studiile: in majoritatea regiunilor de pe glob, femeile, in special cele care au copii, sunt mai responsabile in privinta administrarii banilor. Asta nu inseamna ca nu mai sunt lucruri de invatat.

Oricat de putin ti-ar placea sa te ocupi de aceste lucruri, este greu de crezut ca vei putea sa le eviti la nesfarsit. In plus, unele informatii se pot dovedi utile intr-un alt mod decat te-ai astepta: stiai, de exemplu, ca exista o legatura intre nuntile cu costuri foarte mari si mariajele de scurta durata? Nu o spunem noi, o spune un studiu realizat in Statele Unite.



Nu stim daca la noi lucrurile stau la fel ca la americani, dar nu este niciodata prea tarziu pentru cateva lectii de educatie financiara. Ti-am pregatit o lista cu 8 informatii utile:

1. Bugetul de venituri si cheltuieli este cea mai simpla metoda de planificare financiara

Chiar daca nu ai infiintat niciodata o afacere, este simplu sa imprumuti cate ceva din modelul de organizare. Incepe cu schitarea unui buget de venituri si cheltuieli, la inceput de luna. O astfel de monitorizare a finantelor personale te va ajuta sa faci economii si planuri pe termen lung.

2. Sumele mici economisite in fiecare saptamana conteaza

Sa pui deoparte sume de 20-50 de lei in fiecare saptamana, sau in fiecare luna, in functie de venituri, le poate parea multora o idee inutila. Realitatea este insa alta: nu doar ca vei avea, la finalul lunii, bani pentru cheltuieli suplimentare, dar iti vei fi format si un obicei nou - acela de a face economii, fara sa fie nevoie sa iti schimbi in mod radical stilul de viata.

3. Sumele blocate pe card de catre anumiti comercianti au valoare de garantie

Blocarea sumelor pe card este intalnita mai ales atunci cand folosesti cardul in strainatate, la hoteluri sau pentru inchirierea unei masini, dar este o situatie cu care te poti intalni si in tara, in momentul anumitor cumparaturi. Este o practica prin care unii comercianti se asigura ca isi vor primi banii pentru bunurile sau serviciile pe care le-ai cumparat. Mai multe detalii, inclusiv despre cum poti debloca sumele, gasesti aici.

4. Foloseste un singur cont pentru economii

Expertii financiari sunt de parere ca este preferabil sa pastram economiile intr-un singur loc si sa inchidem conturile nefolosite de mult timp.

5. Schimbarea stilului de viata imediat dupa cresterea veniturilor nu este o idee buna

E firesc sa iti doresti mai mult atunci cand iti permiti mai mult, insa nu transforma marirea de salariu intr-o sarbatoare a cheltuielilor. Nu numai ca vei crea goluri in buget, dar iti poti forma si un obicei din a cheltui toti banii inainte de finalul lunii.

6. Ajusteaza bugetul pentru alimente

Daca te intrebi unde se duc banii, in fiecare luna, raspunsul trebuie cautat in farfurie. Mesele zilnice costa mai mult decat iti imaginezi, lucru greu de observat daca nu monitorizezi prea atent cheltuielile. Nu e nevoie sa iti notezi tot ce pui pe masa, dar poti tine evidenta gustarilor mai putin sanatoase, ca sa iti poti regandi, apoi, lista de cumparaturi. Cheltuielile pentru mancare nu ar trebui sa depaseasca 10% din salariu.

7. Unele polite de asigurare nu ar trebui sa fie optionale

Suntem obisnuite cu asigurarea de sanatate si polita RCA, insa asigurarea de viata si asigurarea locuintei sunt la fel de importante si ar trebui sa isi gaseasca loc in bugetul de cheltuieli.

8. Fii sincera cu partenerul de viata referitor la venituri si cheltuieli

Problemele financiare sunt motiv de neintelegeri in foarte multe cupluri. Daca secretul casniciilor fericite este o buna comunicare, acest lucru ar trebui sa fie valabil si cand vine vorba despre bani. Fie ca aveti bugete separate sau va impartiti cheltuielile, datoriile si veniturile, discutiile deschise despre toate aceste lucruri si despre cat castiga fiecare sunt cea mai buna solutie.

Cate dintre recomandarile de mai sus fac parte din strategia ta de administrare a banilor?

