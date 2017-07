Femeile cu idei geniale au de pierdut atunci cand construiesc un business daca neglijeaza 2 aspecte esentiale

Destul de simplu, unul dintre aceste aspecte este parte integranta a personalitatilor extrovertite iar cel de-al doilea tine de capacitatea fiecarui om de a-si urmari telul, indiferent de context. Deci ori te nasti cu ele, ori ai norocul sa le inveti prin experientele la care esti expusa de-a lungul vietii.

Insa cand ai in gestiune soarta propriei companii sau a companiei care te-a angajat, ar trebui sa te preocupe sa devii constienta de ele si sa le integrezi voit in strategia ta de ascensiune profesionala, astfel incat sa ai cat mai mult de castigat din toate actiunile si interactiunile.

Iata, asadar, care sunt cele dou elemente cheie fara de care nicio femeie de succes nu ar putea izbandi:

1. Autopromovarea

Pentru a avansa in cariera, orice femeie trebuie sa stie sa se autopromoveze. Potrivit Forbes, femeile care adopta o atitudine proactiva in privinta autopromovarii reusesc sa avanseze mai usor in cariera si sa se bucure de succes. Acest lucru este valabil atat pentru promovare in cadrul unei companii, dar mai ales cand vine vorba despre propriul business. Cea mai eficienta metoda de a-ti castiga o reputatie pe piata este prin autopromovare.

Stii deja ca trebuie sa calci pragul cat mai multor evenimente si conferinte ce au la baza networking-ul si esti mereu pregatita sa faci o impresie exceptionala, insa tot acest efort este inutil daca nu reusesti sa faci cunoscut numele tau i numele business-ului si in randul oamenilor care nu au musai un contact direct cu aria ta de interes.

Asadar va trebui sa gasesti metode ingenioase de autopromovare iar banalele flyere si postere nu mai sunt suficiente. O solutie ar fi sa te folosesti de materiale promotionale care sa ajunga la public, la posibilii investitori si la clienti. Chiar daca brandul companiei tale este inca mic in piata, cel mai destept este sa-l asociezi chiar de la inceput cu produse ingenioase, de calitate, pe care le poti face cadou clientilor sau le poti oferi ca premii. Inscriptioneaza pe ele numele companiei impreuna cu un mesaj personalizat care sa se alinieze cat mai bine cu caracterul ei si impactul pe care vrea sa-l aiba in piata.

Cea mai importanta alegere pe care o vei face este aceea a producatorului, care trebuie sa iti ofere standarde exceptionale la preturi avantajoase. De pilda, astfel de materiale promotionale pot spune multe despre lucrurile in care crede businessul tau, daca alegi produsele perfecte. Poti alege un rucsac antifurt, conceput dintr-un material ingenios cu proprietati anti-taiere sau un powerbank solar pentru reincarcarea device-urile folosind energia solara. Asta va arata ca sunteti o companie conectata la ultimele trenduri si inovatii in materie de tehnologie si, folosind energia solara, demonstrezi ca va pasa atat de mediul inconjurator, cat si de nevoile celorlalti. Acestea sunt trasaturi puternice, care te vor ajuta sa castigi increderea oamenilor in brandul tau.

2. Perseverenta

O trasatura indispensabila pentru a avea succes este aceea de a nu te da batuta niciodata si a continua sa te zbati pentru business-ul si succesul tau chiar si atunci cand lucrurile nu sunt deloc roz. Unele dintre cele mai de succes femei si-au castigat reputatia prin perseverenta si puterea de care au dat dovada chiar si atunci cand au privit esecul in fata.

Inainte ca Vera Wang sa fie un designer de top aceasta si-a dorit o cariera in patinaj artistic, dar a esuat sa se califice in echipa SUA pentru Olimpiada din 1968, motiv pentru care a fost nevoita sa se angajeze ca asistent la revista Vogue, devenind ulterior editor de moda. Dupa 15 ani petrecuti la revista, aceasta a pierdut pozitia de redactor sef, ajungand asadar designerul pe care il cunoastem azi.

Oprah Winfrey, aclamata prezentatoare a trecut prin umilinta de a fi retrogradata, fiind obligata sa renunte la postul de prezentatoare de stiri pentru un matinal. Totusi, multa lume considera ca perioada petrecuta prezentand matinalul respectiv in Baltimore a fost in realitate ceea ce a lansat-o in cariera incredibila pe care o are astazi.





Arianna Huffington, autoare, co-fondator si redactor sef pentru Huffington Post este considerata una dintre cele mai de succes femei de afaceri, insa aceasta este prima care recunoaste ca esecul nu ii este strain. Una din cartile sale scrise la inceputul carierei a fost refuzata de nu mai putin decat 36 de edituri, insa asta a ambitionat-o si mai tare sa mearga mai departe. Astazi Arianna a publicat 13 carti si a fost inclusa de Time Magazine si Forbes pe lista celor mai influenti oameni din lume.

Femeile care au cunoscut un succes inimaginabil au invatat sa se foloseasa de aceste doua arme pentru a arata lumii ce pot cu adevarat. Cu toate ca nu a fost usor, ele au invatat sa se autopromoveze si sa fie perseverente, in ciuda tuturor obstacolelor pe care le-au intalnit pe parcurs.

Foto: Shutterstock/ Copyright: Dean Drobot, Krista Kennell