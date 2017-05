Tot ceea ce apare atunci cand ne “google-im” reprezinta “cartea noastra de vizita online”, iar cu cat aceasta este mai curata si in concordanta cu expertiza noastra, cu atat avem sanse mai mari sa evolutam in cariera.

Comunicat de presa

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca, in ziua de azi, primul lucru pe care il facem atunci cand cunoastem o persoana este sa dam “search” pe Google dupa numele lui. Daca acea persoana reprezinta un viitor client, angajat sau un potential partener de afaceri, actiunea noastra este cu atat mai legitima.

In opinia Alinei Bota (foto), consilier de branding personal si fondatorul companiei de training LevelUp Vision, tot ceea ce apare atunci cand ne “google-im” reprezinta “cartea noastra de vizita online”, iar cu cat aceasta este mai curata si in concordanta cu expertiza noastra, cu atat avem sanse mai mari sa evoluam in cariera.

“Controlul imaginii online sau, altfel spus, managementul reputatiei online, a devenit o practica reala si extrem de importanta pentru orice afacere, pe care multi antreprenori o lasa la voia intamplarii. Multi antreprenori cu care am intrat in contact mi-au comunicat ca nu sunt interesati ce spun oamenii despre ei in mediul online, dar sunt extrem de grijulii cu oamenii care le calca pragul. tinand cont de schimbarea balantei, in care online-ul a depasit cu mult offline-ul, o reputatie patata in mediul virtual este de 100 de ori mai greu de reparat decat o bila neagra pe care o primim de la clientii din viata reala. Acest lucru se intampla deoarece avalansa pe care o poate produce Internetul este de 100 de ori mai devastatoare si implica un numar foarte mare de potentiali clienti care ne vor ocoli daca Google va lasa urme adanci si extrem de greu de reparat despre noi, care vor bantui foarte multi ani de acum incolo”, explica Alina Bota.

Specialistul a identificat o serie de 5 situatii care apar atunci cand antreprenorii nu isi gestioneaza in mod constient aparitiile din online:

1. Acelasi nume, alt brand personal

“Cu cat numele nostru este mai des intalnit pe Google, cu atat exista sansa ca altcineva, care poarta acelasi nume cu noi, sa aiba deja un brand puternic in mediul virtual. imi amintesc de o clienta care spunea ca atunci cand cineva da search cu numele ei, apar o gramada de poze deocheate si stiri de tabloid, pentru ca numele ei coincide cu o dansatoare cunoscuta in lumea mondena. Solutia este ca branduirea ei in mediul se online sa realizeze nu numai dupa nume si prenume, ci mai ales dupa profesia pe care o are. Daca un avocat are un nume comun – spre exemplu, Ion Ionescu – atunci toate amprentele sale online ar trebui sa includa “avocat + Ion Ionescu”, pentru a nu fi confundat cu un prezumtiv Ion Ionescu mediator, contabil, evaluator etc.”, afirma Alina Bota.

2. Numele tau, informatii care nu mai sunt actuale

“Este posibil ca de-a lungul vietii sa ne fi schimbat domeniul de activitate si sa existe perioade in care prezenta noastra in online sa fi fost mult mai puternica. Atat timp cat avem si aparitii despre domeniul actual, nu e nici o problema, insa daca exista doar informatii din trecut si nimic actual, am putea genera confuzie si neincredere. Adica, in urma cu 7 ani erai un om de afaceri de succes, de 7 ani nu mai zici nimic. Unde ai disparut? Ce s-a intamplat intre timp? Daca la portofoliul nostru de imagine, mai adaugam si povesti de mult uitate, care nu ne fac cinste, dar care au ramas in online si nu prea avem cum sa scapam de ele (aparitii in presa tabloida, diverse articole denigratoare etc.), cea mai buna strategie este sa incepem sa fim mai activi si mai relevanti pentru actualitate, astfel incat fantomele trecutului sa fie inlocuite cu noi informatii despre activitatile pe care le intreprindem”, declara Alina Bota.