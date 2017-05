3 secrete despre productivitate pe care nu ti le-a spus nimeni pana acum

Puterea de concentrare si productivitatea la locul de munca depind de o multime de factori, iar pe unii dintre ei ii ignoram adesea. In cele 8 ore pe care le petreci la birou, poti sa te ocupi de o multime de sarcini, fara sa mai stai peste program sau sa mai lucrezi in weekend, insa, pentru a atinge acest obiectiv, trebuie sa acorzi o atentie sporita unor aspecte pe care inainte le treceai cu vederea. Iata despre ce este vorba:

1. Drumul pana la serviciu, dusmanul eficientei. Ce poti face pentru a minimiza impactul lui asupra puterii tale de concentrare

Timpul pe care il petreci pe drum la serviciu nu ramane fara ecouri in felul in care se desfasoara ziua ta la birou. De fapt, el determina aparitia unei stari de incordare si de stres inca dinainte sa pasesti in birou. In marile orase, este o adevarata problema, pentru ca implica stat in trafic, claxoane si zeci de minute petrecute pe drum.

Primul lucru pe care ar trebui sa-l faci este sa tii cont de distanta dintre casa si birou, data viitoare cand vei fi in cautarea unui loc de munca. In Capitala, de pilda, exista si parcuri de birouri bine plasate si care nu te vor determina sa petreci prea mult timp in trafic. Parcul de birouri West Gate, detinut de Liviu Tudor, este un exemplu in acest sens. Un studiu realizat de compania Reveal arata ca jumatate dintre persoanele care lucreaza acolo fac mai putin de 30 de minute pana la birou.

Nu uita ca exista si moduri in care poti sa tranformi un drum lung catre serviciu intr-un avantaj. In timpul petrecut in metrou sau in autobuz poti citi, insa poti sa faci si diverse alte lucruri pe care le-ai face acasa – o lista de cumparaturi pe telefon, o lista cu sarcinile de care vrei sa te ocupi in ziua respectiva, sa-ti sortezi mail-urile si sa raspunzi la unele dintre ele. In cazul in care mergi cu masina, iti sugeram sa asculti in masina niste conferinte TED, sa iti pui un CD cu muzica relaxanta sau sa exersezi o limba straina cu ajutorul unui manual audio.

2. Multitasking-ul nu te ajuta cu nimic. Cand lucrezi la mai multe lucruri odata, nu castigi, de fapt, nicio secunda in plus

Obisnuiesti sa te ocupi de mai multe sarcini deodata pentru a economisi timp? In realitate, nu ai parte de niciun avantaj. De altfel, Earl Miller, neurolog la MIT, atrage atentia ca multitasking-ul iti distruge productivitatea, iti afecteaza creativitatea si creste riscul aparitiei unor greseli.

Ce sa faci, in schimb? Simplu – gandeste-te la prioritatea sarcinilor tale si ocupa-te de ele pe rand, pe indelete, astfel incat sa nu mai pierzi inca o data timp facand modificari sau corecturi acolo unde e nevoie. Stabileste-ti un ritm de lucru si tine-te de el mereu. La inceput, s-ar putea sa ti se para dificil, insa, daca faci un efort o saptamana, te vei obisnui cu noul ritm si il vei putea optimiza mai departe.

3. Spune NU si stabileste un singur mod de comunicare cu toti colegii. Uite ce poti face

Stim ca vrei sa fii amabila cu toti colegii tai, insa uneori merita sa spui si „NU”. Nu orice solicitare trebuie facuta chiar in secunda respectiva si de unele lucruri se pot ocupa si alte persoane. O analiza citata de Entrepreneur arata ca intr-o zi de lucru, o persoana este intrerupta la fiecare 11 minute si ca dureaza peste 20 de minute pentru a reveni la ritmul de lucru normal dupa ce i s-a distras atentia.

Pentru a evita aceste pierderi, cel mai bine este sa iti rogi colegii sa iti trimita toate solicitarile pe e-mail si sa te ocupi de ele pe rand. Este mai usor pentru toata lumea.



