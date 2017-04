Alina Bota: 'Dupa sarcina, multe mamici devin antreprenor'

Comunicat de presa

Tot mai multe femei, care au o cariera de cel putin 5 ani ca angajat si o sisteaza in timpul sarcinii, atunci cand vor relua activitatea profesionala, au tendinta de a se indrepta catre antreprenoriat.

In opinia doamnei Alina Bota, consilier de branding personal si fondatorul companiei de training LevelUp Vision, acest lucru se intampla deoarece, in timpul sarcinii, mamicile devin mai creative, experimenteaza responsabilitatea mai mult ca oricand, citesc foarte mult, se autoeduca si invata lucruri care pot usura viata altor parint.

“Intreaga experienta a sarcinii le ofera femeilor mai multa independenta, incredere in sine si vor dori ca aceasta traire sa o extrapoleze si catre viata lor profesionala. Astfel, multe mamici care au trecut deja prin faza salariatului, nu se vor mai intoarce la vechiul loc de munca si se vor indrepta catre antreprenoriat. Cand spun antreprenoriat, nu ma refer neaparat la ridicarea de imperii financiare, ci mai mult la lifestyle business-uri, adica la acele afaceri bazate pe manufactura sau pe consiliere / educatie, cu scopul de a sustine un anumit stil de viata. Asa au luat nastere, spre exemplu, blog-urile si vlog-urile de parenting, cele de bucatarie, cursurile de Lamaze si alaptare, magazinele online cu diverse produse manufacturate, care au inceput sa monetizeze foarte bine din piata in ultimii 2-3 ani”, explica Alina Bota, directorul LevelUp Vision.

Viata unei mame-antreprenor

Viata unei mame-antreprenor este un mix de activitati legate de cresterea copilului (care este intotdeauna pe primul plan) si de activitati menite sa le creasca afacerea proprie: citit, studiat ore intregi pe internet, atunci cand copilul e la san sau doarme, incercari si testari pentru produsele proprii, participat la cursuri, participat la evenimente de networking cu alte mamici antreprenor, discutii pe chat sau grupuri de Facebook, strategii de vanzare pe internet etc.

“Practic, toata activitatea mamicii-antreprenor se petrece de acasa, cu bebelusul in brate, sau la evenimente, la care participa impreuna cu copilul. La cursurile de antreprenoriat, mamicile care alapteaza sunt incurajate sa vina cu bebelusii, iar evenimentele de networking pentru mamicile antreprenor se organizeaza in spatii care au loc de joaca pentru copii. Am invatat asta de la compania Google, care organizeaza workshop-uri creative la care participa mamici si copii. Copilasii cresc astfel langa mama lor, care este atenta la nevoile lor in permanenta si are, totodata, o viata profesionala si sociala care o implineste. In plus, copiii cresc intr-o cultura a muncii, afla de mici ca talentul si abilitatile proprii sunt importante, pentru ca se transforma in produse si servicii care genereaza banii de care familia are nevoie sa supravietuiasca”, conchide Alina Bota, consilier de branding personal si fondatorul companiei de training LevelUp Vision.