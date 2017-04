7 lucruri pe care oamenii cu succes in cariera le fac diferit

Persoanele care reusesc sa atinga succesul in cariera au cateva trasaturi diferite. Pentru multi, pare un lucru intangibil sa gaseasca reteta succesului, insa, daca iti exersezi cateva abilitati, iti vei creste sansele de a reusi in domeniul in care profesezi. Iata care sunt principalele atuuri ale oamenilor de succes:

Au viziune si ingeniozitate

Multi oameni de succes au venit cu o idee revolutionara sau si-au construit afaceri pe o nisa neexploatata de competitie. Astfel, ei au obtinut acces la un public nemultumit de ofertele concurentilor sau ale caror nevoi nu erau satisfacute de optiunile deja existente pe piata. De exemplu, omul de afaceri Liviu Tudor si-a inceput cariera in antreprenoriat dupa caderea comunismului, important calculatoare din Singapore. Oportunitatea a venit dupa ce el a anticipat corect deschiderea care avea sa urmeze spre tehnologie si informatie, precum si intrarea intr-o noua era economico-sociala. Citeste acest interviu exclusiv cu omul de afaceri si vei afla cum a reusit Liviu Tudor sa puna bazele unuia dintre cele mai puternice businessuri autohtone, pe vremea cand avea doar 29 de ani.

Sunt constanti

Este adevarat ca exista povesti de succes ale unor oameni care au avut o idee fenomenala si au reusit sa faca o avere in timp scurt, exploatand acea idee. Insa cei care au un succes de durata si reusesc sa isi faca un nume in domeniul lor sau sa deschida o afacere pe termen lung au o calitate esentiala: constanta. Ei se ridica intotdeauna la nivelul asteptarilor si reusesc sa isi mentina businessurile la un nivel constant, fara mari oscilatii pozitive sau negative.

Isi stabilesc obiective zilnice

Nu exista om de succes care sa nu isi construiasca un plan de reusita pe termen lung, presarat cu obiective de indeplinit in urmatoarele 6 sau 12 luni. Unii insa merg mai departe si isi organizeaza cu meticulozitate fiecare zi, astfel incat timpul sa le ajunga pentru a-si duce la bun sfarsit toate lucrurile pe care si le-au propus. Kenneth Chenault, CEO-ul companiei American Express, are un plan detaliat pentru fiecare zi, potrivit Succes.com. Cu o seara inainte, omul de afaceri isi scrie in agenda trei lucruri pe care vrea sa le indeplineasca a doua zi, iar acest lucru il ajuta sa stie clar ce are de facut.

Cultiva relatiile potrivite

Oamenii de succes pretuiesc socializarea, mai ales interactiunile cu persoane de la care au de invatat si cu care pot face schimb de experienta. Cultivarea acestor relatii cu oamenii pe care ii admiri iti poate aduce numeroase oportunitati, asa ca nu ar trebui sa te sfiesti cand vine vorba de a te prezenta cuiva si de a initia o conversatie. Socializarea face parte din ecuatia succesului si nu ai cum sa o eviti.

Au inteligenta emotionala

Inteligenta emotionala isi arata adevarata valoare in situatiile de criza, cand persoanele care au aceasta calitate sunt rapide in a gasi solutiile corecte, cu calm, fara sa intre in panica sau sa se enerveze. Ei reusesc si sa fie lideri admirabili, deoarece sunt capabili sa le transmita si celor pe care ii coordoneaza acelasi calm si aceeasi atitudine orientata spre rezolvarea problemelor care se ivesc.

Pot lua decizii sub presiune

Capacitatea de a lua decizii sub presiune si de a-si sustine apoi alegerea facuta sunt atuuri pe care nu multe persoane le au. O persoana care isi doreste succesul trebuie sa fie dispusa sa ia decizii si sa isi asume responsabilitatea pentru ele. Nimeni nu isi doreste sa lucreze cu o persoana care incearca sa arunce asupra altcuiva vina pentru o decizie gresita, si nici cu o persoana care cedeaza atunci cand trebuie sa faca o alegere constransa de timpul scurt.

Au o atitudine pozitiva

„Nu exista nu poti, exista nu vrei” - este motto-ul dupa care se ghideaza persoanele de succes. Atitudinea lor este intotdeauna pozitiva, indiferent ca incep un nou proiect, ca incearca sa remedieze o greseala, sa gaseasca o solutie la o problema sau sa invete dintr-o gafa. Ei isi incep ziua cu credinta ca lucrurile vor decurge asa cum trebuie si au siguranta ca, indiferent ce s-ar intampla, au la dispozitie resursele emotionale pentru a face fata.

Tu cate dintre aceste calitati ai deja? Care ti se pare cea mai importanta?

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: GaudiLab