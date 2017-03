5 moduri surprinzatoare in care femeile se descurca mai bine cu banii decat barbatii

Suntem mai bune decat barbatii la investitii, economii si la anticiparea problemelor financiare din viitor. Studiile arata ca femeile isi gestioneaza mai eficient bugetul, motiv pentru care isi capata independenta financiara mai devreme in viata si sunt pregatite mereu sa faca fata unei situatii de criza. Iata cinci moduri in care femeile se descurca mai bine cu banii decat reprezentantii sexului masculin:

Au mai putine datorii

Un studiu al companiei ValuePenguin, efectuat in 2015, arata ca, in medie, barbatii au datorii de 7.407 dolari, in timp ce femeile sunt mai cumpatate si nu se indatoreaza cu mai mult de 5.245 dolari. Diferenta de 22% este data de faptul ca reprezentantele sexului frumos isi cantaresc posibilitatile financiare mai realist si nu se arunca in datorii pe care nu sunt sigure ca le pot plati. In plus, ele se informeaza intotdeauna despre conditiile in care isi pot face carduri de credit si sunt precaute, cantarind fiecare optiune. Din fericire, acum poti primi raspunsuri din partea expertilor la toate intrebarile tale, daca le adresezi pe acest site cu informatii utile, de care ai nevoie pentru a-ti gestiona bugetul mai bine ca orice barbat.

Sunt mai independente financiar decat partenerii lor

Un studiu al companiei financiare Yodlee Interactive arata ca barbatii cu varste cuprinse intre 35 si 44 de ani cer de doua ori mai des bani parintilor decat femeile si sunt de patru ori mai predispusi sa locuiasca in casa parinteasca. Fie ca nu se grabesc sa isi gaseasca un nou job dupa o demisie sau dupa o concediere sau ca nu fac suficienti bani pentru a se intretine luna de luna, studiul arata ca barbatii nu se simt presati sa isi castige independenta financiara cat mai repede.

Pun mai des bani deoparte pentru pensie

Un studiu din 2015 al companiei Vanguard arata ca femeile sunt cele care se gandesc mai des la viitor si pun bani deoparte la fondurile private de pensii, indiferent de veniturile lor lunare. Insa, in ciuda masurilor de precautie pe care ele le iau, barbatii sunt cei care ies la pensie cu mai multi bani. Acest lucru se intampla deoarece barbatii au o varsta de pensionare mai avansata, dar si pentru ca sunt platiti mai bine, deci isi permit sa puna deoparte mai multi bani.

Scot mai rar bani din contul de economii

O cercetare a HSBC din 2013 a descoperit ca 31% dintre barbati ar fi dispusi sa scoata bani din contul de economii pentru a face fata cu brio unei luni cu mai multe cheltuieli, spre deosebire de doar 23% dintre femei, care ar face acelasi lucru. Femeile prefera sa isi reorganizeze bugetul si sa stranga cureaua in perioadele dificile din punct de vedere financiar decat sa intre in contul de economii.

Sunt mai cumpatate cand fac investitii

Barbatii isi asuma mai multe riscuri atunci cand fac investitii si sunt dispusi sa aloce sume mari de bani, chiar daca exista sanse mari sa ii piarda. O companie de brokeraj a descoperit intr-un studiu ca barbatii sunt de sase ori mai dispusi sa investeasca riscant sau sa ia decizii indraznete. Astfel, atunci cand castiga, ei reusesc sa aduca sume uriase de bani clientilor, insa pierderile sunt mai dese si la fel de mari. In schimb, femeile investesc calculand fiecare risc si prefera investitiile pe sume mai mici de bani.

Tu stiai toate aceste lucruri? Cu cate dintre ele esti de acord?

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: Kinga