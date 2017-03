Te-ai gandit vreodata cum e sa ai libertatea de a te afla oriunde iti doresti si, totodata, sa faci ce iti place si sa obtii si bani din asta? Sa iti organizezi programul zilnic dupa cum vrei, sa iti pui in practica nu doar abilitatile, ci si pasiunile? Pentru ca traim intr-o era a internetului in continua inflorire, e firesc ca si cele mai cool joburi din lume sa fie in stransa dependenta de sfera digitala.

Advertorial

Bloggerii, vloggerii, gamerii avansati sunt doar cateva dintre categoriile de oameni fericiti ai internetului care isi pot oferi luxul de a calatori in timp ce muncesc. Sau invers: de a munci in timp ce calatoresc. Sau de a transforma un hobby pur, ca o joaca de copil, in job de vis, care sa iti ofere si satisfactia materiala pe termen lung.

Pe langa aceste bucurii care iti asigura nu doar confortul fizic, material, ci si psihic, ca blogger, vlogger, gamer sau orice alt profesionist intr-ale internetului, ai siguranta muncii intr-un domeniu in continua dezvoltare, faci fata la noi provocari si iti poti pune in valoare creativitatea si propriile idei. Chiar daca risti sa mai esuezi, inveti totusi pe cont propriu sa te responsabilizezi, sa cresti in baza propriilor greseli. Doar astfel poti deveni un exemplu de urmat pentru toata lumea.

Vloggerii, vedetele internetului

Cu siguranta ti s-a intamplat sa cauti pe YouTube dupa tutoriale despre lucruri care te intereseaza sau de care esti pasionat(a). Ai auzit sigur de Laura Giurcanu, Bromania, Maximilian Ioan, Noaptea Tarziu, Anne-Marie Chelariu si ai vloggerul tau preferat, de la care astepti periodic noi episoade ca de la serialul preferat. Are charisma lui aparte si te prinde. Si parca ti-ai dori sa fii ca el. Ei bine, acum ai sansa:



Coca Cola iti ofera oportunitatea de a intra in comunitatea vloggerilor. Poti fi chiar tu URMATORUL MARE VLOGGER AL ROMANIEI. Next Big Vlogger reprezinta provocarea lansata de Coca Cola alaturi de 7 dintre cei mai cool vloggeri ai Romaniei: Laura Giurcanu, Bromania, Mikey Has, Maximilian Ioan, Noaptea Tarziu, Anne-Marie Chelariu si ilie's vlogs au pregatit pentru pretendentii la titlul de NEXT BIG VLOGGER challenge-uri inedite pe care le puteti gasi pe nextbigvlogger.ro. Alege-ti echipa alaturi de care sa intri in competitia pentru premiu si, evident, pentru epic bragging rights!

Blogger pasionat, impartesc experiente de la un click distanta

Daca invarti bine cuvintele, tastatura e cea mai buna prietena a ta si ai o pasiune de nisa pe care sa te centrezi, iti poti crea blogul propriu, cu care sa impartasesti din experientele tale si lucrurile la care te pricepi. De fapt, ca blogger poti sa experimentezi initial tipul acesta de job pe internet, vezi daca iti place si merita sa renunti la jobul zilnic si sa ii dedici tot restul timpului. Sau, si mai bine, poti sa il consideri un job part time, pana sa ajungi profesionist. Testezi, vezi cum merge in domeniul in care iti specializezi blogul si apoi te arunci in val, daca rezultatele iti spun ca merita.

Ewdison Then este cofondatorul blogului de aparatura electronica si stiri din domeniul tehnic si IT, SlashGear, si unul dintre cei mai bogati bloggeri din lume. Pasiunea sa pentru zona IT&C a condus la crearea unuia dintre cele mai cautate bloguri in materie de tehnologie si gadgeturi. Site-ul sau este foarte consistent si updatat zilnic cu foarte multa informatie, astfel incat sa ajute cititorii sa-si aleaga cele mai potrivite aparate, gadgeturi si aplicatii utile.

Cum sa faci bani jucandu-te online

Sa te joci, indiferent in care colt al lumii te-ai afla si sa mai faci si bani buni din acest lucru… suna bine, nu? Oricat de banal ar parea, sa fii un gamer profesionist e un job care implica multa experienta in spate, in ceea ce priveste jocurile digitale. Fara mult exercitiu, talent, inteligenta atent dezvoltata si atentie distributiva, nu ai cum sa performezi decat la nivelul competitiilor cu colegul de camera. Nu e vorba doar de a nu te dezlipi de monitorul calculatorului de dragul unui joc, fie ca vorbim de de Counter, FIFA sau orice alt joc captivant.

Un gamer profesionist talentat face sute de mii de dolari pe an din competitii digitale internationale. Cei mai multi gameri de renume sunt in Asia, dar febra competiilor digitale a inceput sa cuprinda usor-usor si Occidentul.

Zhang Ning se numara printre cei mai buni gameri din lume, iar castigurile lui se ridica pana la aproape 2 milioane de dolari obtinuti in campionatele de Dota 2.

PewDiePie sau, pe numele real, Felix Arvid Ulf Kjellberg, a imbinat perfect pasiunea pentru gaming cu vloggingul. Pe canalul sau de YouTube - cu cea mai rapida crestere de abonati, Felix comenteaza obiectiv jocuri video. Ca gamer, este specializat in jocuri de groaza si de actiune.