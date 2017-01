Cum gasesti fericirea la locul de munca. 4 metode testate care nu dau gres

Femeile sunt mult mai stresate la locul de munca decat barbatii, sufera mai des de anxietate si depresie, se confrunta cu sexismul si, pe deasupra, trebuie sa faca fata si responsabilitatilor familiale. Sunt afectate femeile cu varste cuprinse intre 25 si 54 de ani, iar presiunea resimtita atinge nivelul maxim intre 35 si 44 de ani, cand femeile jongleaza cu responsabilitatile profesionale si cele familiale, scrie The Guardian.

Toate acestea contureaza un tablou sumbru al problemelor cu care se confrunta femeile in ascensiunea lor profesionala. Insa ce trebuie sa stie fiecare dintre noi este ca nu trebuie sa ne lasam coplesite de stresul de la birou, pe care il putem combate cu ajutorul unor activitati placute si relaxante, care sa ne ajute sa ne deconectam:

Florile, cea mai simpla si mai eficienta metoda de a scapa de stres

Cand trecem printr-o perioada stresanta, simtim nevoia sa evadam undeva in natura, departe de telefoane, laptopuri, e-mailuri si probleme de rezolvat. Nu este deloc surprinzator. Un studiu al Univesitatii din New Jersey, SUA, a descoperit ca natura are efecte benefice asupra sanatatii noastre mentale, in special florile. Acestea declanseaza in noi emotii pozitive, ne dau un sentiment de satisfactie cu lucrurile din viata noastra si ne influenteaza comportamentul social intr-o maniera pozitiva, peste asteptari.

Poate ca acesta este si motivul pentru care numeroase companii au inceput sa organizeze astfel de cursuri de aranjamente florale pentru angajate. Efectul pozitiv al florilor asupra noastra este unul de durata. Mai exact, participantii la studiul cercetatorilor americani au declarat ca simptomele depresiei si ale anxietatii s-au ameliorat si au fost inlocuite de o stare generala de bine, pe parcursul unei luni intregi.

Pauzele ne fac mai fericite si mai productive

Ajungi la birou, te asezi pe scaun si te ridici doar cand mergi la masa sau cand pleci acasa. Aceasta este una dintre cele mai mari greseli pe care le poti face pentru binele tau la serviciu. Scuza multora este ca au mult de lucru si nu isi permit sa isi ia nici macar pauze scurte de 5 minute. Primele semne ca nu iei suficiente pauze in timpul programului sunt ca ai perioade in care te concentrezi mai greu, te simti amortita sau epuizata si te uiti tot mai des la ceas. Iata insa de ce este atat de important sa iei o pauza de cinci minute pe ora:

Iti vei imbunatati productivitatea. Studiile recente arata ca acele persoane care isi iau o pauza scurta in fiecare ora au o productivitate crescuta si rezultate mai bune decat cele care se forteaza sa lucreze fara intrerupere. Pauzele ne ajuta sa revenim la birou cu forte proaspete si cu o imagine de ansamblu mai clara asupra sarcinilor de serviciu, scrie Huffington Post.

Vei fi mai creativa. Este dificil sa capeti o perspectiva noua asupra unui lucru atunci cand stai in acelasi loc timp de 8 ore. O simpla conversatie cu un coleg sau o iesire la aer te va ajuta sa iti recapeti forta creatoare, iti va stimula imaginatia si te va ajuta sa gasesti mai rapid solutii la probleme sau sa produci idei originale.

Miscarea ne oxigeneaza mai bine creierul. Organismul nostru nu este facut pentru a sta nemiscat cu orele. Pe langa efectele negative pe care le are asupra corpului, sedentarismul ne blocheaza creativitatea si productivitatea. Sa te ridici de pe scaun cateva minute iti va pune sangele in miscare si iti va oxigena creierul, astfel incat vei capata instantaneu un boost de energie.

Decoreaza-ti biroul dupa bunul plac

Jennifer Star, membru fondator al companiei de marketing Balanced Team, este de parere ca persoanele care petrec multe ore la locul de munca isi pot imbunatati starea de spirit, daca isi amenajeaza biroul cat mai confortabil. Spatiul de lucru trebuie sa fie decorat in functie de preferintele tale, suficient de comod incat sa te simti relaxata. Majoritatea companiilor nu au politici foarte stricte legate de cum isi pot amenaja angajatii birourile, asa ca profita de acest lucru pentru a te inconjura de lucruri care iti provoaca amintiri placute si care te inspira.

Lasa-ti problemele personale acasa

Cand lucrurile nu merg tocmai bine in viata noastra personala, performanta noastra la locul de munca are de suferit si se creeaza astfel un cerc vicios, in care avem senzatia ca totul ne iese pe dos. Este dificil sa iti separi viata personala de cea profesionala, insa este mai degraba un lucru care tine de exercitiu. Incearca, pe cat posibil, sa iti concentrezi atentia asupra sarcinilor de serviciu, participa la discutiile dintre colegi si incearca sa te destinzi si sa te binedispui. Vei reusi astfel sa dai un randament care sa te multumeasca in primul rand pe tine si nu vei mai trai cu teama ca esuezi la locul de munca.

