Marea strangere de hrana pentru animalele fara stapan - 15-17 iunie

Comunicat de presa

Iubitorii de animale care vor sa sustina demersul asociatiilor pentru protectia animalelor vor putea dona hrana pentru acestea in cadrul campaniei ”Marea strangere de hrana pentru animalele fara stapan” sustinuta de asociatia Kola Kariola si Adapostul Speranta. Campania se va desfasura in perioada 15 – 17 iunie, in cadrul targului PetExpo, care va avea loc la Romexpo.

Alaturi de asociatii vor fi si jurnalisti, persoane publice si vedete care sprijina demersul initiat de organizatorii PetExpo. Ambasadorii campaniei ”Marea strangere de hrana pentru animalele fara stapan” sunt: jurnalist si blogger – Diana Cosmin, cantareata Raluka si actrita Cristina Cioran, care vor fi prezente la eveniment alaturi de patrupedele lor si isi incurajeaza urmatorii sa vina la eveniment pentru a dona si pentru a le cunoaste personal. Campania este sprijinita de Andreea Banica, care face un apel la persoanele care o apreciaza in social media sa doneze pentru animalele fara stapan.

Donatiile vor fi colectate la standul asociatiei Kola Kariola, care lupta pentru salvarea animalelor fara adapost. Dupa eveniment, mancarea va fi trimisa catre adaposturile asociatiei si Adapostul Speranta.

Cu sprijinul ambasadorilor, organizatorii PetExpo spera sa stranga o cantitate cat mai mare de hrana care va asigura supravietuirea animalelor fara stapan din adaposturi. Scopul campaniei este de a sigura, pe o perioada cat mai lunga, suficienta hrana pentru animalele din adaposturile asociatiei Kola Kariola si Adapostul Speranta pentru ca acestia sa isi foloseasca resursele materiale pentru adapostirea, tratarea animalelor si pregatirea lor pentru adoptie.

"Ne bucuram si le multumim ambasadorilor campaniei pentru ca sunt alaturi de noi si isi dovedesc inca o data sprijinul pentru scopuri caritabile. Suntem siguri ca vom strange impreuna o cantitate semnificativa de hrana pentru animalele din adaposturi. Anul acesta PetExpo este o editie speciala, aniversam zece ani de la primul targ dedicat animalelor de companie. Am pregatit primul parc de distractii si alte atractii pentru animalutele cu stapan. Am inceput cu o campanie de strangere de hrana pentru ca este una dintre problemele majore cu care se confrunta adaposturile”, spune Ilie Pana, organizatorul targului PetExpo.

Pentru donatii, vizitatorii pot veni cu hrana ambalata sau o pot cumpara de la targ.