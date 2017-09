Te tooopesti de dragul lor: 14 pisicute super simpatice care se bucura de toamna!

Toamna este si pe placul frumoaselor si siretelor feline care nu mai stiu cum sa profite de bogatia de frunze si de roade pe care le ofera acest anotimp. Pisicutele stau in soarele caldut de toamna si isi lasa blanita mangaiata de razele soarelui, se infofolesc in asternuturi calduroase pentru a se proteja de racoarea serilor si noptilor de toamna sau se joaca in covorul de frunze uscate mai ceva ca niste copii care au descoperit toamna. Va invitam sa descoperiti cateva poze tare dragalase cu pisicute care stiu sa se bucure de vremea de afara. Sa le urmam exemplul, zic :)!

Meditatie de toamna :)

Foto: otsphoto /Shutterstock

Te-am prins, a mea esti!

Foto: Grigorita Ko /Shutterstock

Zen. Departe de aceasta lume.

Foto: vvvita /Shutterstock

Explorand lumea

Foto: Lapina /Shutterstock

Splendoare in iarba si frunze

Foto: vvvita /Shutterstock

N-am mai vazut niciodata un dovleac ataaat de mare. E real?

Foto: Becky Swora /Shutterstock

Nu ma deranjati. Sunt fericit!

Foto: travelview /Shutterstock

Mai multe imagini cu pisicute care se bucura de toamna pe pagina urmatoare >>