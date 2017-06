PETA roaga toti detinatorii de animale sa NU isi lase niciodata cainii singuri in automobile

Comunicat de presa

Odata cu inceputul verii calendaristice, temperaturile depasesc pragul de 35 de grade estimat. In timp ce multi oameni se bucura de temperaturile ridicate de vara, acestea pot reprezenta rapid un pericol de moarte pentru prietenii nostri, animalele: in fiecare an, numerosi caini sufera de o moarte dureroasa, deoarece detinatorii lor ii lasa „numai o clipa” singuri in automobile.

Multi detinatori de animale subestimeaza impactul caldurii din timpul verii asupra patrupedelor lor - deseori, pentru acestia ajutorul vine prea tarziu. PETA avertizeaza inca o data cu privire la pericolul de moarte cauzat de temperaturile ridicate si roaga detinatorii de animale sa nu isi lase niciodata animalele singure in automobile.

„Pe timpul verii, temperaturile din automobile ajung rapid la un nivel foarte ridicat, asemanator temperaturilor din cuptoare”, declara Dörte Röhl, medic veterinar si consilier de specialitate pentru proprietarii de animale din cadrul PETA. „Un loc de parcare la umbra sau un geam usor deschis nu este o solutie pentru remedierea problemei. Cainii nu trebuie lasati niciodata nesupravegheati in automobile. Rugam toate persoanele sa intervina in astfel de situatii. In cazul in care detinatorul nu se afla la fata locului, apelati imediat la Politie.”

Sunt suficiente numai cateva minute la soare, pentru ca un automobil parcat sa se incalzeasca pana la 70 grade Celsius. Deoarece cainii au doar cateva glande sudoripare si se racoresc in principal prin gafaiala, sufera rapid de afectiuni ireversibile ale organelor sau de atac de cord din cauza temperaturilor ridicate din interiorul masinii.

Oamenii, care intr-o zi caniculara observa un caine intr-un automobil, trebuie sa actioneze rapid. In cazul in care proprietarul masinii nu poate fi gasit, trebuie apelat imediat la Politie. In cazul in care cainele deja se afla in pericol de moarte – simptomele sunt ameteli, limba mai inchisa la culoare, ochi sticlosi, gafait puternic sau voma - persoana care gaseste animalul trebuie sa ia in considerare sa sparga geamul. Acest lucru poate atrage dupa sine consecinte legale, care insa nu pot fi puse in raport cu moartea animalului.

Totusi, PETA nu cunoaste niciun caz in care sa existe urmari legale pentru persoana care a salvat animalul. in cazul in care automobilul se afla in parcarea unui supermarket, se poate cauta proprietarul masinii, bineinteles numai dupa ce animalul se afla in afara pericolului.

In cazul in care cainele poate fi scos din automobil, sunt necesare imediat masurile de prim-ajutor. Chiar daca starea animalului se imbunatateste vizibil prin ingrijirea acordata, cainele trebuie consultat de un medic veterinar pentru a identifica posibile urmari.

Lina van de Mars, moderatoare, baterista si model de tatuaje, arata intr-un video PETA de constientizare, ce se intampla cu animalele dintr-un automobil din cauza caldurii de pe timpul verii.

Foto: LeventeGyori/ Shutterstock