Cum contribuie un animal de companie la dezvoltarea copilului. Beneficiile sunt de necontestat!

O pisica sau un caine contribuie la dezvoltarea copilului din toate punctele de vedere, fiind de folos si pentru ceilalti membri ai familiei.

Daca te numeri printre mamele care stiu cat de mult il ajuta pe copilul tau un animal de casa, dar ai senzatia ca el ar necesita prea multa ingrijire, trebuie sa stii ca poti cumpara online tot ceea ce are nevoie el, de pe un astfel de petshop. Dupa cum vezi, poti cumpara de acolo orice produs de ingrijire a unui animal de companie, de la mancare la preturi en-gros, pana la sampoane, jucarii sau orice alte accesorii. De multe ori timpul dedicat ingrijirii unui animal de companie este supraestimat, insa adevarul este ca o familie se va obisnui foarte repede cu nevoile noului membru al familiei, iar odata ce afli beneficiile pe care le aduce, orice efort ti se va parea ca merita pe deplin:

1. Animalele de companie ajuta copiii in procesul de invatare

Mary Renck Jalongo, profesor la Universitatea Indiana din Pennsylvania si autorul cartii „Lumea copiilor si a animalelor care le sunt companioni”, arata ca prietenii necuvantatori ii ajuta pe copii sa invete cu mai multa usurinta, deoarece sunt mai relaxati, scriu cei de la parents.com. Un exemplu practic este cel al perfectionarii cititului, care este in mare masura facilitat de un animal de companie.

Avand un nivel de stres scazut, copiii au mai multa incredere in ei insisi si invata mai usor. De altfel, cainii sunt deja folositi in scolile pentru copii cu nevoi speciale, tocmai pentru a-i ajuta pe acestia in procesul de invatare.

2. Contribuie la dezvoltarea emotionala si sociala

Intre copii si animalul lor de companie se construieste o relatie deosebita, care ii va ajuta enorm sa-si dezvolte inteligenta emotionala. Cum micul animalut de companie nu poate sa isi vocalizeze sentimentele sau nevoile, stapanii sai trebuie sa-l inteleaga din comportament, gesturi, sunete, si tocmai asta il va ajuta pe copil sa-si dezvolte inteligenta emotionala.

Mai mult decat atat, copiii care au animale de companie isi fac prieteni mai usor si sunt mai comunicativi. O dovada vie a acestui fapt este terapia cu animale de companie aplicata la copiii cu autism, care isi imbunatatesc abilitatile sociale cu ajutorul cainilor si al pisicilor.

3. Copiii fac mai multa miscare si petrec mai mult timp in aer liber

In cazul in care ai ales un caine drept animal de companie, el il va determina pe prichindelul tau sa petreaca mai mult timp afara, alergand in parc alaturi de micul prieten blanos. Intr-o lume in care copiilor li se ofera toata distractia de care au nevoie pe tablete si jocuri video, orice ora petrecuta afara este o mica victorie pentru parinti. Cu ajutorul unui catelus, parintii nu vor avea nicio problema in a-i convinge pe copii sa mearga mai mult in parc.

4. Cei mici invata ce inseamna responsabilitatea

Un animal de casa ii va determina pe copii sa invete ce este responsabilitate. Indiferent ca vorbim despre un catel, o pisica, un hamster sau o broasca testoasa, cel mic va invata ca trebuie sa-si hraneasca prietenul, sa petreaca timp cu el si sa-i asigure toate cele necesare. Dupa varsta de 3 ani, copilul este in masura sa inteleaga si sa contribuie in mod activ la ingrijirea unu animal de companie.

In prezent a devenit mai usor ca niciodata sa ingrijesti un animal de companie, fie ca este o pisica, un caine sau orice alt prieten necuvantator, asa ca nu trebuie sa te mai ingrijorezi ca nu ai suficient timp la dispozitie pentru a-l ingriji. In plus, oamenii de stiinta au demonstrat ca persoanele care au un animal de companie traiesc mai mult si sunt mai fericiti.

Sursa foto: Alena Ozerova/Shutterstock, djylia/Shutterstock