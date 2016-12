7 semne ca pisica ta este cu adevarat fericita in familia ta

Pisicile si-au facut reputatia de a nu fi niste animale de companie la fel de afectuoase cum sunt cainii, insa orice posesor de pisica stie ca ele au propriile lor metode de a le arata stapanilor ca ii iubesc.

Pisicile sunt animale independente si nu au nevoie de la fel de multa atentie ca un caine. Sunt capabile sa se joace singure, dorm in jur de 16-18 ore pe zi si, din cand in cand, le dau semnale stapanilor ca vor sa fie mangaiate si alintate.

Pentru ca este atat de greu sa le citesti comportamentul, multe stapane de pisici se intreaba daca felina lor este cu adevarat fericita sau daca ii lipseste ceva. Iata care sunt semnele care iti spun ca pisica ta este perfect multumita:

Pisica ta are pofta de mancare tot timpul

Pisicile fericite au un apetit sanatos pentru mancare si abia asteapta urmatoarea masa. Unele isi manipuleaza stapanii sa le dea mai multa mancare, insa hranirea excesiva a pisicilor, in special a celor crescute in casa, creste riscul de obezitate si de aparitie a unor boli. De aceea, daca vrei ca pisica ta sa fie sanatoasa, jucausa si activa, este important sa o hranesti cu o mancare de pisici gustoasa, care sa contina multe vitamine si minerale si sa fie lipsita de aditivi sau conservanti.

Multe branduri celebre de mancare pentru pisici folosesc extrem de putina carne in fabricarea hranei, asa ca este esential sa te asiguri ca mancarea pisicii tale este cat se poate de sanatoasa. Noi am gasit aici cateva sortimente de hrana umeda si uscata completa, de calitate, recomandata si de medicii veterinari pentru ingredientele continute. Iar dupa cum observi, preturile sunt mult mai mici decat cele din supermarketuri sau din pet shop-uri.

Devine „vorbareata” adeseori

Unele pisici sunt mai vocale decat altele, insa cele mai multe incep adevarate „conversatii” cu stapanii lor, cand sunt satule si odihnite. Asta inseamna ca pisica ta iti va raspunde mieunand de fiecare data cand vorbesti cu ea. Daca pisica ta este insa tacuta de fel si devine brusc excesiv de vocala, este posibil sa fie deranjata de ceva sau sa nu se simta bine. Un control la medicul veterinar iti poate spune daca este vreun motiv de ingrijorare sau daca pur si simplu pisicii tale i-a venit dintr-o data cheful de vorba.

Casa este terenul ei de joaca

Mai ales in primele luni de viata, pisicile sunt extrem de jucause si active, un indicator clar al faptului ca sunt fericite. Pe masura ce inainteaza in varsta, pisica ta va prefera sa schimbe alergatul prin casa dupa jucarii pe mai mult somn sau lenevit . De asemenea, pisicile obisnuiesc adeseori sa isi „atace” stapanii prin casa, atunci cand au chef de joaca, ceea ce arata ca au incredere in oamenii lor si ca nu se tem sa se lase expuse.

Pisica ta toarce non-stop

Este drept ca pisicile incep sa toarca si atunci cand sunt speriate, bolnave sau ranite, insa atunci cand felina ta se lipeste de tine si toarce puternic, acesta este un semn clar ca este fericita si multumita.

Te lasa sa o mangai pe burtica

Atunci cand sunt perfect relaxate si au incredere in tine ca nu le vei face nimic rau, pisicile se intind cu burtica in sus si iti permit sa le mangai. Abdomenul este cea mai sensibila zona a animalelor, asa ca atunci cand te lasa sa le pui mana pe burta este un semn de afectiune, care arata ca se simt bine in compania ta, scrie Feliway.com.

Te urmareste tot timpul prin casa

La fel cum fac cainii, si pisicile se tin dupa stapanii lor si le cauta prezenta atunci cand acestia ies dintr-o incapere. Iar daca ii inchizi usa, probabil va mieuna dupa tine cateva minute si se va freca de picioarele tale cand te va gasi. De altfel, ea va vrea sa stea mereu in aceeasi camera cu tine, chiar daca se uita la tine din coltul opus al incaperii si nu vine sa ti se aseze in poala. Pentru pisici, compania este foarte importanta, dar asta nu inseamna ca vor mereu sa fie mangaiate sau rasfatate, scrie Cats.com.

Clipeste incet cand te vede

Pentru pisici, ochii pe jumatate inchisi sunt un semn de afectiune si de incredere. Daca pisica ta clipeste incet cand se uita la tine iti arata ca se simte confortabil si in siguranta in prezenta ta. Pisicile au glande pentru miros localizate pe cap, gura, barbie si coapsa, pe care le folosesc pentru a marca spatiile, persoanele sau animalele pe care le-au catalogat drept de incredere, asa ca se poate relaxa langa tine fara sa mai intre deloc in defensiva.

Daca pisica ta iti arata toate aceste lucruri, inseamna ca esti norocoasa stapana a unei feline fericite si multumite si ca tot ce ai de facut este sa ii arati la fel de multa afectiune, iubire si ingrijire ca pana acum.

Sursa foto: Shutterstock,Copyright: Africa Studio